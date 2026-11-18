Στις εργασίες της Συνόδου, που πραγματοποιήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, εξετάστηκε η πορεία της διμερούς συνεργασίας, με τις δύο κυβερνήσεις να επιδιώκουν την περαιτέρω διεύρυνσή της πέραν των παραδοσιακών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και εθνικού ενδιαφέροντος. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες των δύο χωρών και οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε ότι ο θεσμός των διακυβερνητικών συνόδων έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη σημασία της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών.

Τρεις συμφωνίες για υγεία και ασφάλεια

Στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού.

Παράλληλα, υπογράφηκαν δύο Δηλώσεις Προθέσεων που αφορούν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Η πρώτη προβλέπει τη δυνατότητα φοίτησης Κυπρίων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η δεύτερη αφορά την εκπαίδευση προσωπικού της Κυπριακής Ακτοφυλακής στις Ναυτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Ελλάδας.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις δύο κυβερνήσεις να εξετάζουν τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της δημόσιας πολιτικής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι δυνατότητες εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία, την εκπαίδευση και την ασφάλεια, καθώς και οι προοπτικές που δημιουργούνται από τις σχετικές τεχνολογικές υποδομές, περιλαμβανομένου του AI Factory.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στην ατζέντα η ηλεκτρική διασύνδεση

Στις συζητήσεις περιλήφθηκε και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα της διμερούς συνεργασίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην πρόοδο που καταγράφεται σε σχέση με το έργο, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών και τη διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Κυπριακό: Συνεχίζονται οι επαφές με τον ΟΗΕ

Το Κυπριακό αποτέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επαναλαμβάνει ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των προσπαθειών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας.

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση της πρόθεσης των δύο κυβερνήσεων να συνεχίσουν τη συνεργασία τους τόσο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην εγκατάσταση σώματος Ελλήνων δασοπυροσβεστών στην Κύπρο, καθώς και στην ενίσχυση των εναέριων μέσων στην Πάφο, ως παραδείγματα της συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων.

Συντονισμός για τις ευρωπαϊκές προεδρίες

Έμφαση δόθηκε και στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σε σχέση με τις προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κύπριοι υπουργοί ενημέρωσαν τους Έλληνες ομολόγους τους για τις προτεραιότητες και την προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης της σχετικής εμπειρίας από την Ελλάδα, ενόψει της δικής της ανάληψης της Προεδρίας.