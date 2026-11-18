Με τις καταθέσεις επιβατών συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρώτος κατέθεσε ο Ιωάννης Νικολαΐδης, ο οποίος επέβαινε στο τρίτο βαγόνι του Intercity. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη, καθώς οι άλλοι πέντε μάρτυρες που είχαν προγραμματιστεί να καταθέσουν σήμερα δεν προσήλθαν στο δικαστήριο.
«Ένιωθα ότι δεν θα ζήσω»: Κατέθεσαν επιβάτες στη δίκη για τα Τέμπη - Νέα συνεδρίαση την Πέμπτη
Ο Ιωάννης Νικολαΐδης και ο Γιώργος Λαζαρίδης περιέγραψαν τη σύγκρουση, τον καπνό και τις προσπάθειές τους να διαφύγουν από τα συντρίμμια.
Ο κ. Νικολαΐδης ταξίδευε μαζί με τον φίλο του, Γιώργο Λαζαρίδη. Περιγράφοντας τη σύγκρουση, είπε: «Ένιωσα ένα δυνατό φρενάρισμα για ένα δευτερόλεπτο και σκύψα μπροστά, προς τα γόνατά μου. Ακολούθησαν δυνατοί κρότοι και τραντάγματα. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Το βαγόνι μας είχε γείρει και είχαν πέσει βαλίτσες. Μετά ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Υπήρχε έντονος καπνός μέσα στο βαγόνι, που σε έπνιγε. Είναι ένα συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν σαν να βρίσκεσαι σε κλουβί και να σε λούζουν με πυκνό, μαύρο καπνό. Ένιωθα ότι δεν θα ζήσω, ότι θα βρω τον θάνατό μου».
Μετά το αρχικό σοκ, ανέφερε ότι κινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του βαγονιού, περνώντας μέσα από τα συντρίμμια του δεύτερου και του τρίτου βαγονιού. Σκαρφάλωσε πάνω τους και πήδηξε προς την πλευρά του χωραφιού.
«Όταν έπεσα στα χαλάσματα, χτύπησα αρκετά. Είχα χημικά εγκαύματα. Χτύπησα το γόνατό μου και έπεσαν κάποια υγρά πάνω μου, χωρίς να γνωρίζω τι ήταν. Στα χαλάσματα υπήρχαν παραμορφωμένα, καμένα σίδερα», κατέθεσε. Στο χωράφι εντόπισε τον φίλο του, ενώ προσπαθούσε να βρει κάποιο υγρό για να ξεπλύνει τα μάτια του.
«Έπαιρνα σάλια από τις εκκρίσεις και τα έριχνα στα μάτια μου για να καθαρίσω την ουσία. Ήθελα απλώς να σώσω τα μάτια μου. Στο έδαφος επικρατούσε κατάσταση πολέμου. Κάποιοι είχαν ακρωτηριασμένα μέλη, υπήρχαν αιμορραγίες και ουρλιαχτά, ενώ κάποιοι προσπαθούσαν να βγουν. Ήταν μια κατάσταση που τη βλέπεις σε πόλεμο», είπε.
Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι, όταν έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, η μεγαλύτερη αγωνία του, παρά τα άλλα σοβαρά τραύματα, ήταν μήπως χάσει την όρασή του. Όπως είπε, κατέρρευσε ψυχολογικά όταν η οφθαλμίατρος τού ανέφερε ότι θα γνώριζαν σε δύο ημέρες αν θα μπορούσε να δει ξανά. Τελικά διατήρησε την όρασή του, χωρίς όμως να την ανακτήσει πλήρως.
Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου, είπε ότι η αμαξοστοιχία δεν έκανε στάση μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας και ότι μετά τη σύγκρουση υπήρχε μυρωδιά καυσίμου και καμένων πλαστικών.
Ο Γιώργος Λαζαρίδης περιέγραψε τη σύγκρουση λέγοντας: «Την ώρα που ξεκίνησε το φρενάρισμα, ένιωσα μια τρομερή δόνηση, ένα τρομερό χτύπημα και τα παράθυρα να τρίζουν έντονα. Δεχτήκαμε ίσως το πιο δυνατό χτύπημα που έχει νιώσει άνθρωπος. Χτύπησα το κεφάλι μου μπροστά και πίσω και γέμισα αίματα. Επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι, υπήρχε καπνός και μια περίεργη οσμή. Θυμάμαι φωνές και τσιρίδες και, επειδή το βαγόνι έγερνε, είδα μια άμορφη μάζα και τη φωτιά κάτω από το βαγόνι».
Ανέφερε ακόμη ότι βοήθησε να σπάσουν ένα μεγάλο τζάμι του βαγονιού, ώστε να μπορέσουν να βγουν. «Φώναζα δυνατά “Γιάννη, Γιάννη” και, καθώς κοιτούσα πίσω, έβλεπα φωτιά. Ούτε στους εφιάλτες τέτοια πράγματα», κατέθεσε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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