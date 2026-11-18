Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων χωρών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Ιρανός Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και να έδινε εντολές σε πρόσωπα που είχαν στρατολογηθεί από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο το δίκτυο λειτουργούσε για λογαριασμό προσώπων με διασυνδέσεις στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και ποιος έδωσε την τελική εντολή για την επίθεση.

Καταζητούμενος από το FBI φέρεται να στρατολόγησε τους εκτελεστές

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, πρόσωπο με διασυνδέσεις στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο καταζητείται από το FBI.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Ζιντάστι φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ του Ιρανού συντονιστή και των προσώπων που στρατολογήθηκαν στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές κυρίως για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και ναρκωτικών, χωρίς να προκύπτει προηγούμενη σύνδεσή τους με θρησκευτικό εξτρεμισμό.

Το δίκτυο φέρεται να είχε προχωρήσει σε προετοιμασίες για την επίθεση, με τους εκτελεστές να διαθέτουν ακόμη και σχεδιάγραμμα του σημείου όπου θα πραγματοποιούνταν το χτύπημα.

Ο 29χρονος που συνελήφθη στον Έβρο και απελάθηκε

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φέρεται να διαδραμάτισε ένας 29χρονος αλβανικής καταγωγής, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές στον Έβρο.

Ο 29χρονος είχε επιχειρήσει να περάσει στην Τουρκία μέσω του συνοριακού σταθμού των Κήπων, οδηγώντας αυτοκίνητο με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας.

Στις 28 Οκτωβρίου οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, υπόθεση για την οποία αθωώθηκε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, συνελήφθη εκ νέου στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, καθώς είχαν προκύψει πληροφορίες για πιθανή σύνδεσή του με το υπό διερεύνηση δίκτυο.

Λίγες ημέρες αργότερα απελάθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, όπου, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι συμμετείχε σε ομάδα που λάμβανε εντολές από ιρανικό δίκτυο.

Οι πληροφορίες που φέρεται να έδωσε συνέβαλαν στην ταυτοποίηση και στον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Πυρομαχικά, σημειώσεις και σχεδιάγραμμα

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο εντοπίστηκαν πυρομαχικά, χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιάγραμμα που φέρεται να συνδέεται με τον στόχο στην Ελλάδα.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης κατά πόσο τα κατασχεθέντα πυρομαχικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις, ενώ ένα έκτο πρόσωπο έχει ταυτοποιηθεί και φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, καθώς και με ποιον τρόπο χρηματοδοτούνταν η σχεδιαζόμενη επίθεση.

Ενημερώθηκε ο πιθανός στόχος από την ΕΥΠ

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο πιθανός στόχος της επίθεσης ήταν επιχειρηματίας ή υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας ισραηλινών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ήδη ενημερωθεί από την ΕΥΠ για τον ενδεχόμενο κίνδυνο.

Παράλληλα, δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για προηγούμενη διαβίβαση στοιχείων από τη Μοσάντ προς τις ελληνικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας.

Ωστόσο, η ταυτότητα του φερόμενου στόχου δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

ΕΛ.ΑΣ.: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν γνωρίζει συγκεκριμένα ποιος ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

«Σίγουρα είναι κάτι που το γνωρίζει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και έχει λάβει ήδη μέτρα γι’ αυτό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, τα ευρήματα των ερευνών και οι καταθέσεις των συλληφθέντων αναμένεται να αποσαφηνίσουν τον χαρακτήρα της υπόθεσης.

Η ίδια σημείωσε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται είτε για σχεδιαζόμενη δολοφονία συγκεκριμένου προσώπου είτε για τρομοκρατική ενέργεια.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις ελληνικές αρχές να βρίσκονται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης δομή του δικτύου και η ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονταν πίσω από το σχέδιο επίθεσης.

Με πληροφορίες απο protothema.gr, ertnews