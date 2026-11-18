Ο επιχειρηματίας έχει διατελέσει πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και είναι μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Intracom Defense. Η ελληνική αμυντική εταιρεία ανήκει στην ισραηλινή Israel Aerospace Industries.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν έχει διευκρινιστεί αν επιλέχθηκε λόγω της εβραϊκής καταγωγής του, της δημόσιας δράσης του ή της επαγγελματικής σχέσης του με ισραηλινά συμφέροντα. Σε ορισμένα αρχικά δημοσιεύματα ο στόχος είχε περιγραφεί ως Ισραηλινός, αν και δεν είναι.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι την προετοιμασία της επίθεσης κατηύθυνε ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, τον οποίο συνδέει με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών. Σύμφωνα με την υπηρεσία, στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα από εγκληματικά δίκτυα και πραγματοποιήθηκαν μυστικές συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Συνελήφθησαν πέντε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας: ένας στην Ελλάδα και τέσσερις στη χώρα τους. Κατά το Ynet, κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και χάρτης.

Η ανακοίνωση των Σκοπίων συνδέει τον Μαβανέχ με τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στο δίκτυο του Ζιντάστι, αποδίδοντάς του επιχειρήσεις δολοφονιών στο εξωτερικό για λογαριασμό του ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών. Το 2023 είχε αποτραπεί στην Αθήνα και σχέδιο επίθεσης κατά συναγωγής και εβραϊκού εστιατορίου, το οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, καθοδηγούσε ύποπτος από το Ιράν.

Ισραηλινές πηγές δήλωσαν στη Γεντιότ Αχρονότ ότι πληροφορίες της Μοσάντ συνέβαλαν στην αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του επιχειρηματία. Η νέα υπόθεση ενισχύει την ανησυχία ότι εγκληματικοί μεσάζοντες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μεταφερθεί η σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Πηγή: ΚΥΠΕ