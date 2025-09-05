Καμμένος για το ηχητικό με ηγετικό στέλεχος της «μαφίας της Κρήτης»: Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα, πλάκα τού έκανα

«Πλάκα» χαρακτήρισε σήμερα ο Πάνος Καμμένος τα λεγόμενά του στις συνομιλίες του με το αρχηγικό στέλεχος της «μαφίας της Κρήτης» και τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα.

Μιλώντας σήμερα στο Open, ο πρώην πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. ανέφερε πως έκανε χιούμορ όταν είπε στο αρχηγικό μέλος της «μαφίας της Κρήτης» ότι έχει δώσει στο επιτελείο του Τραμπ το αίτημα για να γίνει μητροπολίτης Χανίων ένας συγκεκριμένος κληρικός.

«Μου τηλεφωνούν πεντακόσιοι άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης... Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα τού έκανα προφανώς!», είπε ο κ. Καμμένος.

«Φοβούνται μήπως επιστρέψω στην πολιτική»

Στη συνέχεια ο υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Τσίπρα έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα». «Δεν θυμάμαι αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί, άραγε, διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Συμπλήρωσε μάλιστα πως αν οι αντίπαλοί του συνεχίσουν τέτοιες πρακτικές, εκείνος θα κατέβει εκ νέου στην πολιτική.

Οι επίμαχοι διάλογοι του Καμμένου με τον αρχηγό της «μαφίας της Κρήτης»

Όπως προκύπτει από ηχητικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο φερόμενος αρχηγός της «κρητικής μαφίας» επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο, ζητώντας τη μεσολάβησή του για την εκλογή ενός συγκεκριμένου δεσπότη στη θέση του μητροπολίτη Χανίων, λέγοντας μάλιστα πως «είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους».

Μάλιστα, του είχε ζητήσει να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, κάτι που ο κ. Καμμένος αρνήθηκε σε εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Του είπε, πάντως, να διαβιβάσει στον αρχιμανδρίτη τη βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητος, καθώς βρισκόταν μαζί με την επόμενη Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και όπως αναφέρει «το καθαρίζω».

Πηγή: iefimerida.gr