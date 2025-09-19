Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πατέρας θύματος των Τεμπών κάνει απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα (φώτο)

Στην πέμπτη ημέρα απεργίας πείνας βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το μοναδικό αίτημα του κ. Ρούτσι είναι η εκταφή του παιδιού του. Κατά τη διάρκεια των ημερών, πολίτες πέρασαν από το Σύνταγμα στην Αθήνα για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και να του αφήσουν μηνύματα στήριξης.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ομάδα «Μέχρι Τέλους», ένας ακόμη πατέρας, ο κ. Δημήτρης, προσχώρησε στην απεργία πείνας και έδωσε κοινή μάχη με τον κ. Ρούτσι. «Θα σταθώ δίπλα σου, Πάνο, στον αγώνα που ξεκίνησες Μέχρι Τέλους· για τον Ντένι σου, για τα υπόλοιπα 56 θύματα των Τεμπών, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των δικών μου παιδιών», ανέφερε ο κ. Δημήτρης στην ανακοίνωση.i

Στην πλατεία βρέθηκαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, κυρίως από την αντιπολίτευση, ενώ πλήθος πολιτών προσέγγισε τον χώρο για να δείξει συμπαράσταση.

Η πρωτοβουλία «Μέχρι Τέλους» τόνισε ότι στηρίζει τον αγώνα για μνήμη, δικαιοσύνη και αλήθεια και κάλεσε την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Οι συμμετέχοντες επανέλαβαν την απαίτηση για περαιτέρω διερεύνηση και ικανοποίηση των αιτημάτων των οικογενειών.

Με πληροφορίες απο Lifo 

