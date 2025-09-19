Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Δελτία Τύπου

Αναγκαία η διασφάλιση του μέλλοντος του Θεάτρου Ριάλτο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Οργανισμός Λεμεσός 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Υποψήφια πόλη παρακολουθεί με ανησυχία τις τελευταίες μέρες τα διάφορα δημοσιεύματα για το μέλλον του Θεάτρου Ριάλτο.

Το Θέατρο Ριάλτο αποτελεί μια Στέγη και έναν Οργανισμό που ταυτίζονται όσο λίγοι με την ιστορία αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό στη Λεμεσό. Το Θέατρο έχει μεταμορφώσει κυριολεκτικά το κέντρο της πόλης, αλλά και το πολιτιστικό τοπίο όλης της Κύπρου, έχοντας  συμβάλει στον μέγιστο βαθμό στην αποκέντρωση, στην ενίσχυση θεσμών και δημιουργών, και στη διεύρυνση της εγχώριας πολιτιστικής παραγωγής.

Ευελπιστούμε ότι τόσο η Πολιτεία όσο και ο Δήμος Λεμεσού θα σταθούν δίπλα στο Θέατρο Ριάλτο, το οποίο αποτελεί επίσης σημαντικό εταίρο στον σχεδιασμό του Φακέλου Διεκδίκησης για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στη Λεμεσό το 2030.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λεμεσός 2030

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Υποψήφια πόλη

Tags

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited