Η διατροφή που κρατάει τον εγκέφαλο σε φόρμα – Ανακαλύψτε το μυστικό της νεότητας

Η γήρανση του εγκεφάλου και οι σχετιζόμενες νευρολογικές διαταραχές, όπως η ήπια γνωστική διαταραχή και η νόσος Αλτσχάιμερ, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία. Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες έχουν αρχίσει να διερευνούν τον ρόλο της διατροφής στην υγεία του εγκεφάλου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της μεσογειακής διατροφής.

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition, σε συνεργασία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan και το Πανεπιστήμιο Leipzig, εντόπισε ότι η πράσινη μεσογειακή διατροφή, εμπλουτισμένη με πράσινο τσάι, μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική γήρανση.

Στη μελέτη DIRECT PLUS, μία από τις μακροβιότερες για τη σύνδεση διατροφής και εγκεφαλικής λειτουργίας, συμμετείχαν περίπου 300 άτομα. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν για 18 μήνες μία από τις εξής διατροφές:

Τυπική υγιεινή διατροφή

Παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή με περιορισμό θερμίδων, χαμηλή σε απλούς υδατάνθρακες, πλούσια σε λαχανικά και με αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος με πουλερικά και ψάρια.

Πράσινη μεσογειακή διατροφή, που περιλάμβανε επιπλέον πράσινο τσάι

Η ανάλυση των επιπέδων πρωτεϊνών στο αίμα των συμμετεχόντων έδειξε ότι υψηλότερα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών συνδέονταν με ταχύτερη γήρανση του εγκεφάλου. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν την πράσινη μεσογειακή διατροφή εμφάνισαν μείωση αυτών των επιπέδων. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η προστατευτική δράση της διατροφής οφείλεται στις αντιφλεγμονώδεις ουσίες που περιέχονται στο πράσινο τσάι.

Όπως εξηγεί η Anat Meir, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Σχολή Harvard Chan, «η μελέτη των πρωτεϊνών στο αίμα μάς επιτρέπει να παρατηρούμε, σε πραγματικές συνθήκες, πώς οι διαδικασίες γήρανσης του εγκεφάλου επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές αλλαγές».

Η μελέτη αυτή προσφέρει μια δυναμική εικόνα για την υγεία του εγκεφάλου, επιτρέποντας την ανίχνευση βιολογικών αλλαγών πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα. «Χαρτογραφώντας αυτά τα πρωτεϊνικά πρότυπα, αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις για το πώς παρεμβάσεις όπως η διατροφή μπορούν να διατηρήσουν τη γνωστική λειτουργία κατά τη γήρανση», προσθέτει η Meir.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη σημασία της διατροφής για την υγεία του εγκεφάλου και ανοίγουν νέους δρόμους για την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης και της νόσου Αλτσχάιμερ. Η πράσινη μεσογειακή διατροφή, με την προσθήκη πράσινου τσαγιού φαίνεται να προσφέρει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο μέσο επιβράδυνσης της εγκεφαλικής γήρανσης, ενισχύοντας τη σημασία της καθημερινής διατροφικής επιλογής στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

ygeiamou.gr