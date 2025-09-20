Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο ΟΤΕ υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες €70 εκατ. για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»),  υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τη Vodafone Romania S.A. («Vodafone») και τη Digi Romania S.A. («Digi») για την πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile Communications («TKRM» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας τον Ιούλιο 2025.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.

Ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone το μερίδιο που κατέχει στην TKRM (το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), εξαιρουμένων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν στη Digi.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, όπως ο καθαρός δανεισμός, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα καθαρά έσοδα θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, σημείωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της ΤKRM για την αφοσίωση και τη συμβολή τους έως σήμερα. Η συμφωνία με τη Vodafone και τη Digi θα ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις σε υποδομές, θα επιτρέψει πιο αποδοτική ανάπτυξη των δικτύων και θα ενισχύσει την εμπειρία των πελατών, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας». 

