Αντιπαράθεση στη Βουλή των Ελλήνων περί τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξελίχθηκε η σημερινή συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων αναφορικά με την τροπολογία που μεταφέρει την ευθύνη του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας,

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την τροπολογία δηλώνοντας ότι «ο Αγνωστος Στρατιώτης δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα» και πρόσθεσε ότι το μνημείο περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι η Αστυνομία θα έχει την ευθύνη για την προστασία του χώρου.

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους, όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο. Μπροστά σε τέτοια μνημεία, ο σεβασμός προηγείται των κραυγών», είπε ο Κ. Μητσοτάκης και έκανε λόγο για τεχνητή απόπειρα διχασμού από την αντιπολίτευση από «αδίστακτους πολιτικούς» που εκμεταλλεύονται, όπως είπε, τον πόνο των συγγενών των νεκρών των Τεμπών.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσα από τη δίκη» για τα Τέμπη και ότι η κυβέρνηση «συμπάσχει με κάθε γονιό που ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του».

Απαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι εργαλειοποιεί ένα σύμβολο ενότητας με σκοπό να διχάσει την κοινωνία. «Η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, αλλά έναν που θα ενώνει» και έκανε λόγο για αντιφάσεις της κυβέρνησης στον χειρισμό της υπόθεσης Τεμπών.

Στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αμήχανη την τοποθέτηση Ανδρουλάκη και τον κατηγόρησε ότι ταυτίζεται με τις ακραίες φωνές της Βουλής αλλά και ότι «υιοθέτησε όλα τα fake news γύρω από την τραγωδία των Τεμπών».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «στο έμβλημα της Βουλής απεικονίζεται ο Άγνωστος Στρατιώτης» και πρόσθεσε: «Η Βουλή στηρίζεται σε αυτό το Μνημείο. Κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Ο δημόσιος χώρος είναι κτήμα του συνόλου».

Η ψήφιση της τροπολογίας θα γίνει το πρωί της Τετάρτης.

ΚΥΠΕ