Ελλάδα: Το σχέδιο του Μαξίμου για «μπλόκο» στις κινητοποιήσεις των αγροτών

Σε δύο επίπεδα κινείται η κυβέρνηση, ώστε να μπει «μπλόκο» στην συνεχιζόμενη κάθοδο των αγροτών και ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα πριν από τις γιορτές. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την συνέχιση των πληρωμών, ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με το γεγονός πως όσο κλείνουν τους δρόμους, θα χάνουν το δίκιο τους και η κοινωνική πίεση θα αυξάνεται.

Η κυβέρνηση πιστεύει πως αν είναι συνεπής στις εξαγγελίες της για τις πληρωμές και τηρήσει το δύσκολο χρονοδιάγραμμα, τότε η κατάσταση θα αρχίσει να εκτονώνεται.

Είναι βασικό, πως παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζουν πως όλοι αυτοί οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, είναι πραγματικοί αγρότες, είναι αυτοί, οι οποίοι παίρνουν ήδη και θα συνεχίσουν να παίρνουν λεφτά στην τσέπη τους από τις επιδοτήσεις και δεν είναι κάποιοι που ασκούν το αγροτικό επάγγελμα, επειδή έχουν κάπου έναν για παράδειγμα αιώνα.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση δεσμεύεται πως πέρα από τις πληρωμές 1,9 δισεκατομμυρίων που έχουν γίνει ήδη, αυτές θα φτάσουν έως το τέλος του έτους τα 3,7 δις.

Αυτές τις ημέρες γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23.

Πέρυσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ.

Ενώ μέσα στην εβδομάδα, πηγές του υπουργείου έλεγαν στο CNN Greece πως θα ανακοινωθεί ο τρόπος, με τον οποίο οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις. Δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.

Πολύ σημαντική παράμετρος είναι το ότι τα χρήματα, τα οποία δεν θα πάνε στους αγρότες στην πρώτη κατανομή, θα αναδιανεμηθούν σε δεύτερο χρόνο, μέσα στο 2026 αφού φανεί το τι μένει στον «κουμπαρά».

«Δεν θα εμποδιστεί η κυκλοφορία»

Το δεύτερο επίπεδο του κυβερνητικού σχεδίου αφορά στη διαπίστωση πως δεν γίνεται οι αγρότες και να λαμβάνουν χρήματα, καθώς έχουν ξεμπλοκάρει με κόπο οι πληρωμές και να συνεχίσουν να κλείνουν τους δρόμους, αφού θα χάσουν το δίκιο τους και πιθανότατα θα βρουν μία ολόκληρη κοινωνία απέναντί τους.

«Αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων αιτημάτων. Δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση. Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στρατηγική αποφυγής εντάσεων

Σε κάθε περίπτωση, έμπειροι «γαλάζιοι» στο κομμάτι των αγροτικών κινητοποιήσεων γνωρίζουν πως μία ευθεία σύγκρουση, ή μεγάλες εντάσεις στο δρόμο, δεν θα βοηθήσουν την αποκλιμάκωση, καθώς αν γίνει κάτι τέτοιο θα χωριστούν όλοι σε δύο στρατόπεδα, με ελάχιστες γέφυρες επικοινωνίας.

Από την άλλη, όμως, η κυβέρνηση διαμηνύει πως η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει, οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και πως δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του, σε κάθε πολίτη με τα διόδια τα οποία καταβάλλει.

«Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Οι ίδιοι οι αγρότες θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Πηγή: cnn.gr