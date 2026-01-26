Απανθρακώθηκαν τρεις γυναίκες από τη φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα (βίντεο)

Νεκρές εντοπίστηκαν οι τρεις από τις πέντε αγνοούμενες εργαζόμενες στ εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι άτυχες γυναίκες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες από την ελληνική Πυροσβεστική για τις άλλες δύο αγνοούμενες.

Οχτώ άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ 12 έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τρικάλων για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου, όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες, καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον, έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Tο εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Μάρτυρες επισημαίνουν ότι το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, που τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο, το οποίο και κόπηκε στα δύο.

«Ήταν σαν βόμβα» περιγράφουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε μέχρι το κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται ότι στο σημείο αναμένεται να φτάσει η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και η έκρηξη.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε, πάντως, πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Πηγή: cnn.gr