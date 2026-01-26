Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Ελλάδα: Φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα - Τραυματίες και αγνοούμενοι εργαζόμενοι (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η φωτιά καίει μεγάλη πτέρυγα του εργοστασίου - Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 12 άτομα, τα πέντε δεν έχουν εντοπιστεί

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και καίει πτέρυγα του εργοστασίου. Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 12 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί. Από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το trikalaola.gr, έχουν τραυματιστεί τρεις γυναίκες.

Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη.

Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Επί τόπου επιχειρούν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΦΩΤΙΑΠΥΡΚΑΓΙΑαγνοούμενοιΕΛΛΑΔΑΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα