Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Τα σενάρια, τα μοιραία ερωτήματα και τα πρόσωπα της τραγωδίας

Φως στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοσάτασιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, αναμένεται να δώσουν οι καταθέσεις μαρτύρων.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η κατάθεση του τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με την ΕΡΤ μετέβη στο χώρο του εργοστασίου για να δώσει στοιχεία στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο μεταξύ, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης και προσπαθεί να εντοπίσει στοιχεία που θα συνθέσει το παζλ της φονικής πυρκαγιάς. Είναι ενδεικτικό ότι από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1000 βαθμούς Κελσίου λιώνοντας τον χάλυβα και έγινε αιτία να καταρρεύσει ολόκληρη η πτέρυγα παραγωγής μπισκότων.

Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Οι εργαζόμενες η Έλενα, η Βάσω, η Βούλα, η Αναστασία που έχασαν τη ζωή τους δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή. Οι τρεις από τις τέσσερις σορούς βρέθηκαν από τους Πυροσβέστες μαζί, η τέταρτη καταπλακωμένη από το τμήμα της μεταλλικής οροφής. Το δάπεδο του ισογείου υποχώρησε και οι σοροί βρέθηκαν στο υπόγειο γιαυτό και οι πυροσβέστες ερχικά νόμισαν οτι βρίσκονταν στο υπόγειο. Ακόμα επτά εργαζόμενοι βγήκαν για διάλλειμα γλιτώνοντας από τον όλεθρο.

Οι αρχές εξετάζουν τωρα αν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου και αν αυτοί λειτούργησαν και επιπλέον αν χτύπησε συναγερμός, ασφαλείας για να ενημερωθούν για τον κίνδυνο.

Η άτυχη Έλενα 45 ετώνήταν απο το Φωτεινό Τρικάλων και εργαζόταν στο εργοστάσει 12 χρόνια.

Η 42χρονη Βάσω, μητέρα δυο ανήλικων παιδιών, ζούσε και αυτή στα Τρίκαλα.

Η άτυχη Βούλα εργαζόταν σύμφωνα με το Star στην παραγωγή, όταν εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Η Αναστασία, η Τασούλα όπως την φώναζαν οι δικοί της, ήταν για χρόνια στη Γερμανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη. Μάζευε ένσημα, δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.

Το ενδεχόμενο του σπινθήρα και η ακαριαία ανάφλεξη

Τα θύματα που την προηγούμενη μέρα είχαν κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της επιχείρησης, απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε. Τα στελέχη της πυροσβεστικής επιφορτίστηκαν με το μακάβριο έργο της συλλογής ανθρώπινων μελών στα οποία θα χρειαστεί να γίνει εξέταση dna για να ταυτοποιηθεί η πέμπτη σορός.

Στο νεκροτομείο Λάρισας, οι συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς των θυμάτων, οι οποίες έχουν παραληφθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δώσει δείγματα DNA στο νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση και να μπορέσουν οι να πάρουν τις σορούς και να κάνουν τις κηδείες.

Νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Γιώργος Καλαβούτας, μιλώντας στο CNN Greece δήλωσε πως εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός της αγνοούμενης εργαζόμενης. Οι Αρχές, σύμφωνα με τον κ. Καλαβούτα, αναζητούν «αποδεικτικά στοιχεία για το τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία στα χαλάσματα». Οι σοροί που βρέθηκαν μεταφέρονται στη Λάρισα για ταυτοποίηση.

Τα θύματα μπορεί να ήταν περισσότερα, όμως λόγω της εκδήλωσης της προηγούμενης μέρας, ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων από 30 σε 12.

Τα σενάρια για την εκδήλωση της πυρκαγιάς

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Όπως εξήγησε στο μιλώντας στο Mega ο αντιστράτηγος ε.α. της Πυροσβεστικής και χημικός, κ. Χάλαρης για να υπάρξει αυτή η τεράστια ζημιά, σημαίνει ότι υπήρξε ένταση ωστικού κύματος. «Κάτι τέτοιο δίνουν ορισμένες κατηγορίες ουσιών που χρησιμοποιούνται ως θερμαντικές ύλες. Επομένως, το προπάνιο και το βουτάνιο για χρήση στην συγκεκριμένη βιομηχανία, θα μπορούσε να είναι μια αιτία».

Η στιγμή που το εργοστάσιο των Τρικάλων τινάζεται στον αέρα

Την έκρηξη που σημειώθηκε και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες στο εργοστάσιο της Βιολάντα καταγράφει κάμερα ασφαλείας.

Το βίντεο δείχνει από μακριά την έκρηξη που μετέτρεψα τη νύχτα σε μέρα. Τα πλάνα καταγράψουν την λάμψη που στη συνέχεια τίναξε την εγκατάσταση στον αέρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

«Βιολάντα»: Στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

