Πόρισμα-σοκ για τη Βιολάντα: Το κρυφό υπόγειο χωρίς ανιχνευτές αερίου και ο σπινθήρας που τίναξε το εργοστάσιο στον αέρα

Ένα "κρυφό" αυθαίρετο υπόγειο δίχως σχέδια ασφαλείας, εργασίες ασφαλτόστρωσης με βαρέα οχήματα πάνω από σωληνώσεις αερίου και ένας σπινθήρας από μοτέρ ρύθμισης της πίεσης νερού, φέρεται να προκάλεσαν την έκρηξη και τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο της "Βιολάντα", σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το υπόγειο 400 τ.μ. όπου συσσωρεύτηκε το αέριο και σημειώθηκε η έκρηξη και οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου των εγκαταστάσεων, δεν υπήρχαν στη μελέτη πυρασφάλειας, αλλά ούτε και στα πολεοδομικά σχέδια του εργοστασίου. Στο χώρο του υπογείου, υπήρχαν αποθηκευμένα χαρτόκουτα, σίδερα, αλλά και ένα μοτέρ ρύθμισης πίεσης νερού των εγκαταστάσεων, το οποίο πυροδότησε τον σπινθήρα που προκάλεσε την έκρηξη.

Η διαρροή που οδήγησε στο μοιραίο συμβάν ξεκίνησε σύμφωνα με την Δ.Α.Ε.Ε. περίπου 4-5 μήνες πριν, έπειτα από εργασίες σε δρόμο κάτω από τον οποίο περνούσαν οι σωλήνες με το προπάνιο. Τα βαρέα οχήματα που έστρωναν άσφαλτο στο σημείο μέσα στο καλοκαίρι, προκάλεσαν διάτρηση κάτω από το οδόστρωμα, με το αέριο ποτίζοντας το υπέδαφος, να καταλήγει 25 μέτρα μακρύτερα, μέσα στο υπόγειο του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα στο σχέδιο μελέτης φαίνεται ότι το εργοστάσιο είχε συνολικά έξι ανιχνευτές-αισθητήρες, όσοι είναι και οι φούρνοι στη μονάδα παραγωγής, στο ισόγειο των εγκαταστάσεων έκτασης 3.000 τ.μ.. Το αόρατο υπόγειο και οι δύο δεξαμενές, δεν συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη και εύλογα δεν είχαν αισθητήρες ανίχνευσης.

Οκτώ καταθέσεις για οσμή

Επτά με οκτώ εργαζόμενοι της εταιρείας σε καταθέσεις τους στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κάνουν λόγο για οσμή στους χώρους του εργοστασίου από το περασμένο καλοκαίρι. Και ο ιδιοκτήτης της "Βιολάντα", ενώπιον των Εισαγγελικών αρχών, φέρεται να παραδέχτηκε ότι από το καλοκαίρι είχε αναφορές από εργαζομένους για οσμή, οι οποίες του είχαν μεταφερθεί. Παράλληλα ο ιδιοκτήτης, επιβεβαίωσε τις εργασίες και την παρουσία των βαρέων οχημάτων στο δρόμο πάνω από το σημείο της διαρροής, στις οποίες και ο ίδιος απέδωσε την πρόκληση της διάτρησης.

Στην απολογία του στη Δ.Α.Ε.Ε. ο τεχνικός ασφαλείας υποστηρίζει ότι ήταν εξωτερικός συνεργάτης και είχε συμβουλευτικό ρόλο, σημειώνοντας ότι δεν είχε εντοπίσει τη διάτρηση. "Δεν μου είπε κανείς για μυρωδιά", φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπεύθυνος βάρδιας που επίσης συνελήφθη μετά το πόρισμα του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρεται στη δική του απολογία να επιβεβαίωσε τους εργαζομένους για την οσμή.

Μετά τα όσα διαπιστώθηκαν για την απουσία μελέτης και πολεοδομικών σχεδίων σε μεγάλα τμήματα του εργοστασίου, ο Εισαγγελέας παρήγγειλε την επέκταση της προκαταρκτικής έρευνας, με συνδρομή από πραγματογνώμονες, ζητώντας λήψη νέων καταθέσεων και από στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης για την διερεύνηση των αδειών λειτουργίας και των πολεοδομικών αδειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, η εκάστοτε μελέτη που χαρακτηρίζει υψηλής επικινδυνότητα την εγκατάσταση, προβλέποντας τα μέτρα ασφαλείας εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία με την υποσημείωση της εφαρμογής των μέτρων. Η εφαρμογή γίνεται με υπογραφή μηχανολόγου μηχανικού, τεχνικού εγκατάστασης και ιδιοκτήτη του χώρου και η Πυροσβεστική έχει δικαίωμα ελέγχου για τα επόμενα τρία έτη. Ουσιαστικά με τις πρόσφατες διατάξεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, δεν βεβαιώνει τα μέτρα ασφαλείας αλλά ελέγχει την εφαρμογή τους. Σε περίπτωση ατυχήματος, υπεύθυνοι είναι ο ιδιοκτήτης, μηχανολόγος μηχανικός-συντάκτης μελέτης, ο εγκαταστάτης και ο τεχνικός ασφαλείας. Το σχέδιο Πυρασφάλειας του εργοστασίου της "Βιολάντα" είχε κατατεθεί το Σεπτέμβριο του 2025.

"Διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη", αναφέρει ο Διοικητής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, περιγράφοντας το πόρισμα.

Όπως σημειώνουν αξιωματικοί, ο σπινθήρας που προκάλεσε την έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί από έναν διακόπτη φωτός, κάποιο ψυγείο ή φούρνο, ακόμα και από κάποια ασφάλεια. "Όταν σχέση μείγματος αεριών με ατμοσφαιρικό αέρα φτάνει σε ποσοστά από 1,6 έως 3,6, τότε το μείγμα γίνεται εκρηκτικό", περιγράφουν χαρακτηριστικά. Αυτό συνέβη στο υπόγειο του εργοστασίου της "Βιολάντα" οδηγώντας στο θάνατο πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

