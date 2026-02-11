Συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα με θετική ατζέντα, εμπόδια και... απουσίες

Mε στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως σημειώνουν πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Εξάλλου, όπως λένε οι ίδιες πηγές, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισυ χρόνια, όπως τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου και την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η πρώτη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερα από ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θεωρείται σημαντική καθώς στην Αθήνα ευελπιστούν να υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας πριν την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δυο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, Πρέσβης Μίλτον Νικολαϊδης και Akif Cagatay Kilic. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο έχει οριστεί για τις 15:15, ώρα Κύπρου. Μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο (στις 17:00, ώρα Κύπρου).

Οι ελληνο-τουρκικές οικονομικές σχέσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Πιερρακάκη - Σιμσέκ

Συνέχεια του δομημένου οικονομικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με τον υπουργό Οικονομικών της γείτονος χώρας, Mehmet Şimşek. Αυτό αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που υπενθυμίζουν ότι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2025 στην Ουάσιγκτον, θέτοντας τη βάση για έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο.

Οι παράγοντες του υπουργείου επισημαίνουν ότι στο επίκεντρο τής συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως, στη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και προώθησης κοινών έργων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η καινοτομία, η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή ανάπτυξη. Σημαντική θεωρείται και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων και φορέων προώθησης επενδύσεων, ώστε να διαμορφωθούν σταθερές γέφυρες μεταξύ των παραγωγικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.

Οι «κόκκινες γραμμές»

Την ίδια ώρα, η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται εκπτώσεις σε ζητήματα κυριαρχίας. Η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει παράνομες τις τουρκικές NOTAM και απορρίπτει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, επισημαίνοντας ότι δραστηριότητες εντός του FIR Αθηνών εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως τονίζεται, οι ενέργειες αυτές δεν αιφνιδιάζουν την Αθήνα ούτε δημιουργούν.

Παράλληλα, η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι η διατήρηση του casus belli και η ακραία ρητορική δεν συμβάλλουν ούτε στη βελτίωση των διμερών σχέσεων ούτε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

Η Αθήνα θεωρεί σημαντική τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, γιατί στέλνει το μήνυμα ότι οι σχέσεις με την Άγκυρα βρίσκονται σε ένα πλαίσιο κανονικότητας, το οποίο η Ελλάδα θέλει να διατηρεί. Από ελληνικής πλευράς, η συνέχιση της επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητη, όχι με αυταπάτες, αλλά με ρεαλισμό και ξεκάθαρους όρους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, επισήμανε ότι το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ατζέντα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που τεθεί, θα εξεταστεί, ενώ πρόσθεσε ότι επί του παρόντος δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξη των συνομιλιών.

Η σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας και οι απουσίες Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, καθώς και οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Γιάννης Κεφαλογιάννης αντίστοιχα. Την οικονομική διπλωματία θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεοχάρης Θεοχάρης.

Η πολυμελής σύνθεση αντανακλά τον στόχο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, δηλαδή την αξιολόγηση της προόδου της διμερούς συνεργασίας και την εμβάθυνση των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών όπως έχει σημειωθεί τα τελευταία 2 έτη.

Ερωτήματα προκάλεσαν οι απουσίες βασικών κυβερνητικών στελεχών από τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, συνδέεται με προγραμματισμένες και ιδιαίτερα κρίσιμες διεθνείς υποχρεώσεις. Όπως διευκρινίστηκε, ο κ. Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών (ΣΕΥ-Άμυνας).

Οι υποχρεώσεις του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνεχίζονται και την επόμενη ημέρα. Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, επίσης στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας θα λάβει μέρος στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, διευκρινίσεις δόθηκαν από την κ. Ζωχιού και για την απουσία της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, από την κυβερνητική αποστολή στην Άγκυρα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κ. Παπαδοπούλου διαγνώστηκε με γρίπη τύπου Α, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία της και, ως εκ τούτου, την αδυναμία συμμετοχής της στις εργασίες του Συμβουλίου.

Τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα προβάλλει ο τουρκικός Τύπος

Κεντρικό θέμα στα σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου αποτελεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας–Ελλάδας.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα "Ακσάμ" τιτλοφορεί το θέμα «Ευκαιρία για λύση στο Αιγαίο», παρουσιάζοντας τη συνάντηση ως κρίσιμη για την πορεία των διμερών σχέσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση αναμένεται να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, την υφαλοκρηπίδα, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανταλλαγή μηνυμάτων διαλόγου και στην προώθηση της συνεργασίας.

Η εφημερίδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάσταση των σχέσεων, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια. Αναφέρεται ότι το 2025 ο συνολικός όγκος εμπορίου ανήλθε σε 6,7 δισ. δολάρια.

Η "Μιλλιέτ" έχει τίτλο «Δύο σημαντικές συναντήσεις για την περιοχή», συνδέοντας αφενός τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν και αφετέρου τη σημερινή συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των τηλεοπτικών δικτύων NTV και CNN Türk, οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν ζητήματα Αιγαίου και θαλάσσιων ζωνών, ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διμερείς οικονομικές σχέσεις και στόχο εμπορίου 10 δις δολαρίων, τουρισμό και διευκολύνσεις βίζας και μεταναστευτικό.

Παράλληλα, προβάλλεται η «θετική ατζέντα» και η πιθανότητα υπογραφής συμφωνιών σε τομείς όπως η οικονομία, οι μεταφορές και ο πολιτισμός.

Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αναμένονται άμεσες εξελίξεις στα χρόνια εκκρεμή ζητήματα, ωστόσο δίνεται έμφαση στη διατήρηση της επικοινωνίας και στη συνέχιση του διαλόγου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / cnn.gr