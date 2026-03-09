Δίκη Χρυσής Αυγής: Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών πρότεινε η εισαγγελέας – Επίθεση Λαγού στους δικαστές

Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών και για τους 27 καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής που τα αιτήθηκαν, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας.

Απαντώντας σε ένα προς ένα τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι περισσότεροι εκ των 42 κατηγορουμένων, η κ. Κυριακή Στεφανάτου διακόπηκε πολλές φορές από σχόλια συνηγόρων που εκδήλωναν την ενόχληση τους στο οξύτατο σκεπτικό που άκουγαν από την εισαγγελέα.

Στο μεταξύ ο Γιάννης Λαγός οποίος ήταν ο μοναδικός που έδωσε το «παρών», εξαπέλυσε επίθεση προς τους δικαστές αναφέροντας: «Γελοιοποιήστε μέχρι την τελευταία μέρα…. Συνεχίστε το θέατρο….Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε…..»

Στην πρότασή της, ως προς τον σύννομο βίο η εισαγγελέας τόνισε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος και άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων έχουν καταδίκες στο παρελθόν.

Όσο για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η κ. Στεφανάτου επικαλούμενη αποφάσεις του Αρείου Πάγου τόνισε ότι το ελαφρυντικό δεν έχει μοναδική αναφορά στο λευκό ποινικό μητρώο αλλά και σε ένα πλέγμα κοινωνικών και ηθικών κανόνων απαιτώντας τον σεβασμό τους από τον καταδικασθέντα. Τόνισε δε ότι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει αδικήματα κατά ζωής και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο, δεν συνάδει με την ουσία του ελαφρυντικού. Αναφέρθηκε επίσης σε «θρασύτητα» αλλά και σε «ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά».

Για την «ειλικρινή μετάνοια», η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε πως οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίζουν ηθική και ψυχική μεταστροφή αλλά αντίθετα «τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή επιχειρώντας να συσκοτίζουν την υπόθεση». Όπως είπε, η συμμόρφωσή τους στη φυλακή και τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού.

Όσον αφορά το ελαφρυντικό μη εύλογης διάρκειας της δίκης, η κ. Στεφανάτου είπε ότι είναι αόριστο, ενώ επικαλέστηκε την πολυπλοκότητα «της δίκης δημοσίου συμφέροντος», την οποία ουδόλως διευκόλυναν οι κατηγορούμενοι.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας, η κ. Στεφανάτου τόνισε πως η μετάνοια όσων την διεκδικούν είναι «μόνο φραστική» και όχι έμπρακτη.

Όσον αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας, ο ένας εκ των δύο που το ζήτησαν, όταν εντάθηκε στην εγκληματική οργάνωση, ήταν ήδη 38 ετών. «Δεν επρόκειτο για νεανική επιπολαιότητα» υπογράμμισε.

Τέλος για την επίκληση της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας με βάση δηλώσεις πολιτικών, η κ. Στεφανάτου ανέφερε πως οι δηλώσεις δεν άσκησαν και δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ