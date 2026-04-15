Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας κουβαλά στα χέρια τη λιπόθυμη Μυρτώ

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από τη μοιραία νύχτα, που έμελλε να είναι η τελευταία για τη 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Mega, δείχνει τον κατηγορούμενο πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών να κουβαλάει τη 19χρονη, η οποία δεν έχει τις αισθήσεις της.

Στα βίντεο ντοκουμέντα της εκπομπής "Live News" φαίνεται η 19χρονη Μυρτώ να μπαίνει στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου με τον 23χρονο φίλο της για να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Η 19χρονη Μυρτώ έφτασε στο ξενοδοχείο 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, με την υπεύθυνη να περπατάει μπροστά από εκείνη και τον φίλο της. Τα επόμενα λεπτά έφτασαν ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ο 22χρονος φίλος της αδικοχαμένης κοπέλας που επίσης συνελήφθη.

Ώρες αργότερα φαίνεται ο 26χρονος αθλητής, που επίσης έχει συλληφθεί, να βγαίνει μόνος με το κινητό τηλέφωνο στα χέρια και στη συνέχεια να επιστρέφει. Συνολικά 4 φορές ο αρσιβαρίστας βγήκε και μπήκε στο δωμάτιο όλες αυτές τις ώρες...

Ώσπου φτάνουμε στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν καταγράφεται ο 26χρονος να κουβαλά στα χέρια την άτυχη κοπέλα, η οποία ήταν αναίσθητη.

Λίγο αργότερα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ο 22χρονος φίλος του παρέδωσαν την κοπέλα αναίσθητη στους διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον θάνατο της κοπέλας να επιβεβαιώνεται λίγο αργότερα στο νοσοκομείο του νησιού.

Τι ισχυρίζεται ο φίλος της 19χρονης για τον θάνατό της

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος ήταν το άτομο που έφτασε μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ισχυρίστηκε στις Αρχές πως εκείνος ήθελε να καλέσει το ΕΚΑΒ αλλά οι άλλοι δύο, ο 26χρονος και ο 22χρονος, είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν.

"Ήμασταν στο διαμέρισμα με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα.

Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι τη βρήκαν στο δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου".

Ωστόσο, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο 23χρονος, τελικά δεν άφησε το κινητό της κοπέλας στο νοσοκομείο αλλά σε μία καφετέρια. Εκεί ενημέρωσε τους υπαλλήλους πως πρόκειται να πάει να το πάρει μία κοπέλα.

Περίμεναν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ανέφεραν πως δεν τη γνώριζαν

Η Μυρτώ φαίνεται πως έχασε τις αισθήσεις της στο ξενοδοχείο, με τους φίλους της να την μεταφέρουν σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι. Εκεί οι δύο από τους τρεις, περίμεναν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ανέφεραν πως δεν τη γνώριζαν. Είπαν πως την είδαν πεσμένη στο έδαφος και παρέμειναν από ανθρώπινο ενδιαφέρον.

"Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν τη Μυρτώ ξαπλωμένη σε ύπτια θέση, πάνω σε τοιχίο στο πεζοδρόμιο. Ήταν κανονικά ντυμένη και δεν φαινόταν τραυματισμένη. Ανέπνεε αργά και με δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Στο σημείο μαζί της βρισκόντουσαν δύο άτομα που δεν την γνώριζαν, την είχαν εντοπίσει τυχαία", αναφέρει στην έρευνά της η αστυνομία.

ΠΗΓΗ: THETOC.GR