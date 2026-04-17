Νεκρή γυναίκα στην Αθήνα: «Δεν ξέρω τίποτα, την είχα διώξει από το δωμάτιο» λέει ο 45χρονος που έχει προσαχθεί

«Δεν ξέρω τίποτα» φέρεται πως ισχυρίζεται ο 45χρονος που έχει προσαχθεί και ανακρίνεται από τις αρμόδιες Αρχές, σχετικά με την γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (17/4) το πρωί νεκρή σε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η γυναίκα φέρεται πως έπεσε από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, υπό συνθήκες που εξετάζονται. Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 45χρονος, με καταγωγή από την Ιταλία. Οι δυο τους, φαίνεται πως είχαν δώσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

«Εγώ δεν ξέρω τίποτα, την είχα διώξει από το δωμάτιο νωρίτερα. Δεν γνωρίζω γιατί ανέβηκε στον τέταρτο όροφο» φέρεται πως ισχυρίζεται ο 41χρονος ενώπιον της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, τόσο ο ίδιος, όσο και η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή, φέρουν αμυχές στο πρόσωπο.

«Ξύπνησα από γυναικείες κραυγές»

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο Mega ο άνδρας ο οποίος κάλεσε την αστυνομία λίγη ώρα μετά τις 4:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εκείνη την ώρα άκουσε κραυγές.

«Στις 04:20 ξύπνησα από κραυγές που ακούγονταν έξω από τον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Δέκα λεπτά αργότερα, οι κραυγές μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμά μου, στον τρίτο όροφο. Άκουγα κραυγές μέχρι τις 04:35, στην συνέχεια επικράτησε σιωπή, και στις 04:40 ειδοποιώ την αστυνομία γιατί το κλίμα ήταν τεταμένο. Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε 10-15 λεπτά αργότερα. Λίγο πριν φτάσει άκουσα της κραυγές της γυναίκας στα αγγλικά, και μία μουρμούρα από τον άνδρα. Άκουσα μέσα από το δωμάτιό μου ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμιού από τον τέταρτο όροφο».

Σε άλλες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους επεσήμανε πως άκουσα την γυναίκα να λέει «baby open, i am sorry, come back» (σ.σ. άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω).

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για κάποιο ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Πηγή: enikos.gr