Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Έτοιμος ο νέος φορέας του Αλέξη Τσίπρα – Δηλώνει ότι «ο καιρός ζυγώνει»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με ένα αιχμηρό άρθρο, ο  πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεδιπλώνει τις προθέσεις του και προαναγγέλλει την επιστροφή του στην ενεργό δράση με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο καιρός ζυγώνει». Μέσα από το άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα  για επιστροφή στην πολιτική σκηνή, επισημαίνοντας ότι πλησιάζει η ώρα της ευθύνης και η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Με την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε, είχε προσδιορίσει ως χρόνο ανακοινώσεων τον Σεπτέμβρη και αυτός παραμένει ο στόχος του. Όμως τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και να έχουμε ανακοινώσεις πριν από το φθινόπωρο, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή αρθρογραφία και τη φράση «ο καιρός ζυγώνει» και έχοντας υπόψιν μας και το σύνολο της πολιτικής σκηνής και των πολιτικών εξελίξεων όπως αυτές διαμορφώνονται.

Οι πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμος και η διακήρυξη θα δοθεί το επόμενο διάστημα στην δημοσιότητα. Η πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, με την δομή να σχηματοποιείται μέσα από την δημιουργία άτυπων πολιτικών οργάνων.

Σε ό, τι αφορά τα πρόσωπα, ο κ. Τσίπρας προχωρά με μια μαγιά που θα την αποτελούν νέοι άνθρωποι, νέοι, νέα στελέχη, με τη συμμετοχή έμπειρων στελεχών από τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Μέχρι το τέλος Απριλίου έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του βιβλίου του  σε Ηράκλειο και Καλαμάτα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

