Φρανκ Χούγκερμπετς: Η αμφιλεγόμενη προειδοποίηση του «προφήτη» των σεισμών πριν τα φονικά 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται ξανά ο Ολλανδός ερευνητής Φρανκ Χούγκερμπετς, γνωστός για τις αμφιλεγόμενες εκτιμήσεις του περί σύνδεσης των πλανητικών διατάξεων με τη σεισμική δραστηριότητα στη Γη.

Λίγες ώρες πριν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ο Χούγκερμπετς είχε αναρτήσει στα επίσημα κανάλια του προειδοποίηση για «κρίσιμη» αστρονομική διαμόρφωση τις επόμενες δύο ημέρες, κάνοντας λόγο για πιθανότητα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας. Στην ανάρτησή του αναφερόταν σε πλανητική και σεληνιακή γεωμετρία, συνοδεύοντας το σχόλιό του με σχετικό γράφημα.

Planetary and lunar geometry in the next two days. Potential for some stronger seismic activity. pic.twitter.com/VegbtZUHqS — SSGEOS (@ssgeos) June 24, 2026

Η προειδοποίησή του επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με το USGS, οι δονήσεις είχαν μέγεθος 7,2 και 7,5 Ρίχτερ και έπληξαν την ίδια περιοχή μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός λεπτού.

Οι σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε κτίρια στην πρωτεύουσα Καράκας, αλλά και στην περιοχή Λα Γκουάιρα, με τις αρχές να ανακοινώνουν τουλάχιστον 32 νεκρούς και περίπου 700 τραυματίες. Η Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ καταγράφηκαν ζημιές και στο διεθνές αεροδρόμιο Simón Bolívar, η λειτουργία του οποίου επηρεάστηκε σοβαρά.

Ο δεύτερος σεισμός, ο ισχυρότερος από τους δύο, είχε μικρό εστιακό βάθος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών σε κατοικημένες περιοχές. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σημεία των καταρρεύσεων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για μετασεισμούς και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Παρότι η ανάρτηση του Χούγκερμπετς προηγήθηκε χρονικά των σεισμών, η θεωρία του παραμένει αμφιλεγόμενη και δεν γίνεται αποδεκτή από τη συμβατική σεισμολογία ως μέθοδος πρόβλεψης. Το USGS επισημαίνει ότι οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια ως προς τον χρόνο, τον τόπο και το μέγεθός τους, παρά μόνο να εκτιμηθούν μακροπρόθεσμες πιθανότητες σεισμικού κινδύνου.