Ρομπότ, drones και τεχνητή νοημοσύνη στο Robotex Cyprus 2026

Το κορυφαίο φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Κύπρο, το Robotex Cyprus 2026, ξεκινά σήμερα στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026, από τις 10:00 π.μ. -3:00 μ.μ. Στον 9ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής και Αθλητικής Ρομποτικής Robotex θα συμμετέχουν 700 άτομα (μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες και ενήλικες) από όλη την Κύπρο για να αναμετρηθούν σε πάνω από 20 διαφορετικές ρομποτικές προκλήσεις.

Ανακοίνωση από τον διοργανωτή του Φεστιβάλ, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, αναφέρει ότι την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης θα κηρύξει ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, "επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξη του Υφυπουργείου προς τη διοργάνωση".

Στην Κύπρο θα βρίσκεται επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Robotex International, Nathan Matsala. "Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κύπρος υπήρξε η πρώτη χώρα που ανέπτυξε τον θεσμό του Robotex σε εθνικό επίπεδο" σημειώνει η ανακοίνωση. Παράλληλα, θα ενημερώσει για το Robotex International 2026, το οποίο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Εσθονίας και συγκεκριμένα στη Νότια Κορέα.

Οι νικήτριες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στη διεθνή διοργάνωση, "συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία των κυπριακών αποστολών που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις".

Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ομάδες μαθητών δημοτικού θα παρουσιάσουν ρομποτικές κατασκευές με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη - Πράσινο Νησί» προτείνοντας καινοτόμες λύσεις για περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Το Σάββατο, 27 Ιουνίου ρομπότ θα αγωνιστούν σε πίστες Line Following, Folkrace, bowling λαβυρίνθου, τοξοβολίας. Παράλληλα, στον κάτω όροφο θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλοι διαγωνισμοί Drones, ένας με αυτόνομη πτήση και ένας νέος διαγωνισμός προγραμματισμού.

Την Κυριακή, 28 Ιουνίου τα ρομπότ θα μονομαχήσουν στο SUMO, θα τρέξουν στην 15μετρη πίστα ράλλυ και θα δοκιμάσουν το αγώνισμα της σφαιροβολίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το καθιερωμένο Girls Firefighting που απευθύνεται αποκλειστικά σε κορίτσια με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEAM.

Σκάκι, Διάστημα, ΑΙ και άλλα δρώμενα

Το Σάββατο για πρώτη φορά οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο με drones στην ειδικά σχεδιασμένη πίστα του STEAM Cyprus. Την Κυριακή, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δημοφιλή πρόκληση «Άνθρωπος εναντίον Ρομπότ» στο σκάκι.

Όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σκακιού ΚΑΙΣΣΑ, το έξυπνο ρομπότ SenseRobot θα αναμετρηθεί με νεαρούς και έμπειρους σκακιστές. Ξεχωριστή προσθήκη στη φετινή διοργάνωση η ομάδα του Πλανηταρίου η οποία θα παρουσιάσει διαδραστικές δραστηριότητες για το διάστημα, την εξερεύνηση του σύμπαντος και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.

Και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης η Robo.com.cy θα προσφέρει το Pitstop, τον τεχνικό σταθμό ειδικά για τα ρομπότ που διαγωνίζονται και θα παρουσιάσει το Kypruino και το RoboRover Core, μοναδικά καινοτόμα προϊόντα κυπριακής κατασκευής.

Επίσης, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν virtual reality εμπειρίες, 3d printing και άλλες δραστηριότητες STEAM, από το CCS, και τους οργανισμούς ECECT, Novatex, O3 και το ευρωπαϊκό έργο INVESTech. Παράλληλα, η JOEY της Τράπεζας Κύπρου θα προσφέρει δώρα και εκπλήξεις στους επισκέπτες. Την εκδήλωση θα επισκεφτεί και φέτος ο ρομποτικός σκύλλος Laika του Πανεπιστημίου Νεάπολις και θα ντύσει καλλιτεχνικά η Σχολή Χορού Έλενα Κλάρκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ