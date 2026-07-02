Αντιμονοπωλιακό «μπλόκο» στην Google: Πώς το Android της κόστισε 4,125 δισεκατομμύρια ευρώ

Απορρίφθηκε η αίτηση αναιρέσεως της Google και της Alphabet από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, επικυρώνοντας έτσι το πρόστιμο ύψους 4,125 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω του λειτουργικού συστήματος Android.

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Google είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά. Αυτό γινόταν με την προεγκατάσταση της μηχανής αναζήτησης Google Search και του προγράμματος περιήγησης Chrome ως προεπιλεγμένων εφαρμογών. Επιπλέον, μέσω και συμφωνιών αποκλειστικότητας που περιόριζαν την ελευθερία επιλογής των χρηστών και των κατασκευαστών.

Η Επιτροπή επέβαλε αρχικά πρόστιμο 4,34 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μειώθηκε σε 4,125 δισεκατομμύρια ευρώ μετά από μερική ακύρωση ορισμένων συμφωνιών από το Γενικό Δικαστήριο το 2022.

Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι πρακτικές της Google (προεγκατάσταση εφαρμογών, συμφωνίες κατά του κατακερματισμού) περιορίζουν τον ανταγωνισμό και ενισχύουν τη δεσπόζουσα θέση της εταιρείας.

Επιπλέον επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται ανάλυση του αντίστροφου σεναρίου για την απόδειξη της κατάχρησης, καθώς τα αντίθετα στον ανταγωνισμό αποτελέσματα ήταν ήδη προφανή. Οι δικαιολογίες που χρησιμοποίησε η Google (όπως η ποιότητα των υπηρεσιών ή οι προτιμήσεις των χρηστών) δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τις πρακτικές αυτές.

Η Google πρέπει να καταβάλει το πρόστιμο εντός τριμήνου από τη δημοσίευση μιας απόφασης - ορόσημο για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ.

Η Alphabet δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την απόφαση, αλλά αναμένεται να εξετάσει τις νόμιμες οδούς για περαιτέρω προσφυγή.