Ημέρα Αστεροειδών στο Πλανητάριο Κύπρου

Η Ημέρα Αστεροειδών πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στις 30 Ιουνίου, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί διεθνώς προς τιμήν της επετείου του συμβάντος της Τουνγκούσκα στη Σιβηρία το 1908. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη έκρηξη που προκλήθηκε από την πρόσκρουση ή ατμοσφαιρική διάλυση ουράνιου σώματος στη σύγχρονη ιστορία, ένα γεγονός που κατέδειξε τη σημασία της μελέτης και της παρακολούθησης των αστεροειδών.

Η φετινή εκδήλωση στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στο Πλανητάριο Κύπρου και παρουσιάστηκε από τον διευθυντή του Κίτιον Πλανητάριο, Γιώργο Τρουλιά. Η παρουσίαση έγινε τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, δίνοντας τη δυνατότητα σε επισκέπτες διαφορετικών εθνικοτήτων να ενημερωθούν για τη σημασία της ημέρας.

Η ημέρα

Η Ημέρα Αστεροειδών καθιερώθηκε από τον αστροφυσικό και διάσημο μουσικό Dr Brian May, κιθαρίστα του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Queen, τον αστροναύτη της αποστολής Apollo 9 Rusty Schweickart, τον σκηνοθέτη Grig Richters και την πρόεδρο του οργανισμού B612, Danica Remy. Κοινός τους στόχος ήταν να ενημερώσουν το κοινό για τη σημασία των αστεροειδών στην ιστορία της Γης, τον ρόλο που διαδραματίζουν στη δημιουργία και εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν στο μέλλον.

Σήμερα, η Ημέρα Αστεροειδών αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία με χιλιάδες συνεργάτες και διοργανώσεις σε δεκάδες χώρες. Μέσα από διαλέξεις, εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές παρουσιάσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, εκατομμύρια άνθρωποι ενημερώνονται κάθε χρόνο για τη συμβολή των αστεροειδών στη διαμόρφωση του Ηλιακού Συστήματος, τις πιθανές απειλές από συγκρούσεις με τη Γη, αλλά και τις επιστημονικές και τεχνολογικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μελέτη και τη χαρτογράφηση των μικρών σωμάτων του Διαστήματος.

Εκπαίδευση

Το 2016, η Ένωση Εξερευνητών Διαστήματος (ASE), σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, αναγνώρισε επίσημα την Ημέρα Αστεροειδών ως παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Από τότε, ο θεσμός έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, με τη συμμετοχή κορυφαίων διαστημικών οργανισμών όπως η ESA, η NASA, η JAXA, η Roscosmos και η ISRO, καθώς και πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, αστρονόμων, εκπαιδευτικών και Μέσων Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο.

Η Ημέρα Αστεροειδών αποτελεί πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Asteroid Foundation, με έδρα το Λουξεμβούργο. Βασικός της στόχος είναι να ενισχύσει την επιστημονική γνώση και να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της πλανητικής άμυνας, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των αστεροειδών και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τη Γη από μελλοντικές απειλές.