Μενέλαος Μενελάου: Τέλη Ιουλίου επιστρέφει η Ολγκίν στην Κύπρο - «Προλαβαίνουμε μια διευρυμένη διάσκεψη, είναι θέμα πολιτικής βούλησης» [ηχητικό]

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αφού προηγουμένως συνεχίσει τις επαφές της στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου, η κ. Ολγκίν θα πραγματοποιήσει επαφές στις Βρυξέλλες και ακολούθως θα επιστρέψει στην Κύπρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη της διαδικασίας στο Κυπριακό. Όσον αφορά τον Ευρωπαίο Απεσταλμένο, Ραφαέλε Φίττο, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για την κάθοδό του στην Κύπρο.

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Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει αρκετός χρόνος για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης πριν από τις θερινές διακοπές, ο κ. Μενελάου απάντησε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και αποτελεί θέμα πολιτικής βούλησης. «Προλαβαίνουμε και είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη», ανέφερε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, τα οποία, όπως είπε, εκπορεύονται από την τουρκική πλευρά. Κληθείς να διευκρινίσει κατά πόσο τα εμπόδια αφορούν και την τουρκοκυπριακή πλευρά, ο κ. Μενελάου υπέδειξε ότι παρατηρείται μετατόπιση στις θέσεις των Τουρκοκυπρίων μετά την αλλαγή στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Τόνισε, παράλληλα, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να υπερπηδηθεί και αφορά τη θέση της Τουρκίας υπέρ της λύσης δύο κρατών. Σε ερώτηση κατά πόσο τα ευρωτουρκικά και το Κυπριακό θα προχωρούν παράλληλα, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής ανέφερε ότι οι σχετικές προσπάθειες διεξάγονται παράλληλα. Όπως σημείωσε, η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, ενώ η άλλη πλευρά διατηρεί διαφορετική προσέγγιση. «Η δική μας θέση είναι να συνεχιστούν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια προσέγγιση από το μηδέν», ανέφερε. Ερωτηθείς, τέλος, κατά πόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά θα μπορούσε να αποδεχθεί μια λύση η οποία θα εφαρμοζόταν σταδιακά, ο κ. Μενελάου απάντησε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ορισμένες πτυχές, όπως το εδαφικό, αλλά όχι στο σύνολο της λύσης.

Ακούστε την παρέμβαση του Μενέλαου Μενελάου, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 15-07-2026