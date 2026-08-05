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| Επιστήμη και Τεχνολογία

Πώς τα social media και η πίεση της «τέλειας στιγμής» σαμποτάρουν τις διακοπές μας - Συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς άγχος (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το καλοκαίρι δεν αποτελεί απαραίτητα περίοδο χαλάρωσης για όλους, καθώς οι κοινωνικές συγκρίσεις, οι υψηλές προσδοκίες για τις διακοπές και το άγχος για πιθανά προβλήματα μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική διάθεση. Για την ψυχολογία των διακοπών μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 ο δρ Γιώργος Μικελλίδης, συμβουλευτικός ψυχίατρος και κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το καλοκαίρι δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους, ανέφερε ο δρ Γιώργος Μικελλίδης σε παρέμβαση του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», σημειώνοντας ότι η εικόνα των «τέλειων διακοπών» που προβάλλεται συχνά στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να δημιουργήσει πίεση και αρνητικά συναισθήματα. 

Όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι συγκρίνουν την καθημερινότητά τους με επιλεγμένες στιγμές άλλων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους διάθεση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ηλιοφάνεια και η έκθεση στον ήλιο μπορούν να έχουν θετική επίδραση, ωστόσο χρειάζεται μέτρο και προσοχή στην ενυδάτωση και στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Αναφερόμενος στο άγχος των διακοπών, ο δρ Μικελλίδης τόνισε ότι η πίεση για να περάσει κάποιος «τέλεια» μπορεί τελικά να στερήσει την απόλαυση της στιγμής. Υπογράμμισε τη σημασία του να ζούμε στο παρόν και να μην εγκλωβιζόμαστε σε φόβους για προβλήματα που ενδέχεται να μην συμβούν. 

Όπως ανέφερε, τεχνικές όπως οι βαθιές αναπνοές, ο διαλογισμός, η προσευχή, η άσκηση και το περπάτημα μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των αρνητικών σκέψεων και στη μείωση του άγχους. 

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διακοπές δεν χρειάζεται να είναι γεμάτες δραστηριότητες, αλλά αποτελούν ευκαιρία για ξεκούραση, ηρεμία και ενδοσκόπηση. Ακόμη και μια απλή επίσκεψη στη θάλασσα μπορεί να προσφέρει ψυχική αποφόρτιση, χωρίς να απαιτείται μεγάλο οικονομικό κόστος. 

Σε σχέση με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και την εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο δρ Μικελλίδης υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια, καθώς η συνεχής ενασχόληση με email και μηνύματα μπορεί να μετατρέψει τις διακοπές σε προέκταση της εργασίας. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν στις οικογενειακές διακοπές, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει προσωπικός χρόνος για κάθε άτομο, ακόμη και όταν βρίσκεται μαζί με την οικογένεια ή τον σύντροφό του. 

Ο δρ Μικελλίδης υπογράμμισε ότι η αποδοχή όσων δεν μπορούν να ελεγχθούν αποτελεί βασικό στοιχείο ψυχικής ισορροπίας, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν το παρόν χωρίς να επιβαρύνονται από φόβους για το μέλλον. 

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

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