Το ransomware εξελίσσεται. Εξελισσόμαστε και εμείς;

Του Επιτρόπου Επικοινωνιών κ. Μάριου Πιερή

Η κυβερνοασφάλεια δεν κρίνεται την ημέρα που εκδηλώνεται μια κυβερνοεπίθεση. Κρίνεται πολύ νωρίτερα, από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι οργανισμοί για την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων, τη διαχείριση των κινδύνων και την επένδυση στην κυβερνοανθεκτικότητα. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου η οικονομία, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία, η ενέργεια και οι μεταφορές εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από ασφαλή και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ransomware έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες κυβερνοαπειλές της εποχής μας. Δεν πρόκειται πλέον για επιθέσεις που πραγματοποιούνται από μεμονωμένους κυβερνοεγκληματίες. Πίσω από αυτές βρίσκονται οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που λειτουργούν με επιχειρησιακή δομή, καταμερισμό ρόλων και σαφή οικονομικά κίνητρα, αξιοποιώντας ακόμη και το μοντέλο Ransomware-as-a-Service (RaaS), το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάπλωση και την εμπορευματοποίηση του κυβερνοεγκλήματος, επιτρέποντας ακόμη και σε λιγότερο έμπειρους δράστες να πραγματοποιούν σύνθετες επιθέσεις χωρίς να διαθέτουν οι ίδιοι προηγμένες τεχνικές γνώσεις.

Η συνεχής δραστηριοποίηση ομάδων όπως οι Qilin, Akira, Play, DragonForce, INC Ransom, The Gentlemen και δεκάδων ακόμη καταδεικνύει ότι το οικοσύστημα του ransomware εξελίσσεται διαρκώς. Νέες ομάδες εμφανίζονται, άλλες αναδιοργανώνονται ή συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν γίνονται ολοένα πιο προηγμένα. Το συμπέρασμα είναι σαφές: η απειλή δεν προέρχεται από μία μόνο ομάδα, αλλά από ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον κυβερνοεγκλήματος.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα διεθνή στοιχεία. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 187 επιθέσεις ransomware εναντίον κυβερνητικών οργανισμών παγκοσμίως, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 2.200 οργανισμοί διεθνώς εμφανίστηκαν σε ιστοσελίδες διαρροής δεδομένων από ομάδες ransomware, ενώ περισσότερες από 90 ενεργές ομάδες δραστηριοποιούνται σήμερα στο παγκόσμιο οικοσύστημα του κυβερνοεγκλήματος. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το ransomware δεν αποτελεί μια παροδική απειλή, αλλά μία από τις

μεγαλύτερες προκλήσεις για την ψηφιακή ασφάλεια, την οικονομία και την εύρυθμη λειτουργία κρατών και οργανισμών.

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν ότι καμία χώρα, κανένας οργανισμός και καμία επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρεί ότι βρίσκεται εκτός του πεδίου κινδύνου. Η συνεχής προσαρμογή στις εξελισσόμενες απειλές αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και όχι επιλογή.

Παράλληλα, έχει αλλάξει και η φύση των ίδιων των επιθέσεων. Το ransomware δεν περιορίζεται πλέον στην κρυπτογράφηση αρχείων. Οι επιτιθέμενοι αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στην αναγνώριση των πληροφοριακών συστημάτων, στην εκμετάλλευση ευπαθειών ή κλεμμένων διαπιστευτηρίων, στην απόκτηση αυξημένων δικαιωμάτων πρόσβασης και στην κλοπή ευαίσθητων δεδομένων πριν ακόμη ενεργοποιήσουν την τελική φάση της επίθεσης. Η πρακτική της διπλής εκβίασης (double extortion), κατά την οποία οι δράστες απειλούν όχι μόνο με την κρυπτογράφηση αλλά και με τη δημοσιοποίηση των κλεμμένων πληροφοριών, έχει πλέον καθιερωθεί ως η κυρίαρχη επιχειρησιακή τακτική των περισσότερων οργανωμένων ομάδων.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι πολλές από αυτές τις επιθέσεις δεν βασίζονται σε άγνωστες ή εξαιρετικά πολύπλοκες τεχνικές. Αντιθέτως, εκμεταλλεύονται γνωστές ευπάθειες που δεν έχουν διορθωθεί εγκαίρως, αδύναμους ή επαναχρησιμοποιούμενους κωδικούς πρόσβασης, ανεπαρκώς προστατευμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης και ελλείψεις στις βασικές πρακτικές κυβερνοασφάλειας. Με άλλα λόγια, σημαντικό μέρος του κινδύνου μπορεί να περιοριστεί μέσα από την έγκαιρη εφαρμογή δοκιμασμένων μέτρων προστασίας και την υιοθέτηση μιας κουλτούρας πρόληψης.

Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να προσεγγίζουμε την κυβερνοασφάλεια. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η αποτροπή μιας επίθεσης, αλλά η ικανότητα κάθε οργανισμού να προλαμβάνει, να ανιχνεύει, να ανταποκρίνεται και να ανακάμπτει αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, η μετάβαση από την κυβερνοασφάλεια στην κυβερνοανθεκτικότητα.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η Οδηγία NIS2 αναγνωρίζει ότι η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά τεχνικό ζήτημα. Είναι θέμα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας. Οι διοικήσεις των

οργανισμών καλούνται πλέον να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των κυβερνοκινδύνων, στη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν.

Η κυβερνοανθεκτικότητα δεν επιτυγχάνεται με μία μόνο τεχνολογία ούτε με μία μεμονωμένη επένδυση. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που συνδυάζει τεχνολογικά, οργανωτικά και επιχειρησιακά μέτρα. Η έγκαιρη εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας, η εφαρμογή πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας (MFA), η τακτική αξιολόγηση ευπαθειών, η υιοθέτηση της αρχής των ελάχιστων προνομίων, η ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση, η τμηματοποίηση των δικτύων και η χρήση σύγχρονων λύσεων ανίχνευσης και απόκρισης τελικών σημείων (Endpoint Detection and Response – EDR) αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας σύγχρονης στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

Η αποτελεσματική προστασία έναντι του ransomware δεν εξαρτάται από ένα μεμονωμένο μέτρο ασφαλείας. Απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογία, διαδικασίες και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση ασφαλών αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με τον κανόνα 3-2-1, με τουλάχιστον ένα αντίγραφο εκτός σύνδεσης ή σε αμετάβλητο αποθηκευτικό χώρο (immutable storage), καθώς και η τακτική δοκιμή των διαδικασιών επαναφοράς. Η εμπειρία δείχνει ότι οι οργανισμοί που δοκιμάζουν τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας είναι σε θέση να περιορίσουν σημαντικά τις επιπτώσεις ακόμη και μιας επιτυχημένης κυβερνοεπίθεσης.

Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη σαφών σχεδίων αντιμετώπισης κυβερνοπεριστατικών (Incident Response Plans), τα οποία θα πρέπει να δοκιμάζονται σε τακτική βάση. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι οργανισμοί που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα είναι σε θέση να περιορίσουν σημαντικά τις επιπτώσεις μιας επίθεσης και να αποκαταστήσουν ταχύτερα την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Παράλληλα, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας, η ενεργοποίηση μηχανισμών προστασίας από παραβίαση (Tamper Protection), η χρήση ελεγχόμενης πρόσβασης σε φακέλους (Controlled Folder Access), καθώς και η λειτουργία λύσεων EDR σε λειτουργία αποκλεισμού (Block Mode), ενισχύουν ουσιαστικά την ικανότητα ενός οργανισμού να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει σύγχρονες επιθέσεις ransomware.

Ως Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, εργαζόμαστε καθημερινά για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνεργασία με τους φορείς κρίσιμων και σημαντικών οντοτήτων, η έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών για αναδυόμενες απειλές, η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας αποτελούν βασικούς πυλώνες της αποστολής μας. Η πρόληψη και η ετοιμότητα παραμένουν οι αποτελεσματικότεροι σύμμαχοί μας απέναντι σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας, μέσα από συνεχή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και την καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας κυβερνοασφάλειας.

Οι κυβερνοεγκληματίες εξελίσσονται καθημερινά. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αποσπασματική αντίδραση, αλλά η συστηματική προετοιμασία. Η πραγματική ισχύς ενός οργανισμού δεν αποδεικνύεται όταν δεν δέχεται επιθέσεις, αλλά όταν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να τις αντιμετωπίσει, να περιορίσει τις επιπτώσεις τους και να επανέλθει γρήγορα και με ασφάλεια στη λειτουργία του.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται καθημερινά, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη επίθεση. Είναι να διασφαλίσουμε ότι οι οργανισμοί μας θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουν. Η κυβερνοανθεκτικότητα δεν οικοδομείται την ημέρα της επίθεσης. Οικοδομείται καθημερινά, μέσα από την πρόληψη, τη συνεργασία, την υπεύθυνη διακυβέρνηση και τη συνεχή επένδυση στην ασφάλεια των ψηφιακών μας υποδομών. Διότι η εμπιστοσύνη στον ψηφιακό κόσμο οικοδομείται πάνω στην ασφάλεια και η ασφάλεια πάνω στην προετοιμασία.