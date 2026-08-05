Δάσος Κόρνου: Ύποπτοι εμπρηστές με... βεγγαλικά - Υπό οκταήμερη κράτηση ζευγάρι νεαρών από τη Βραζιλία, που θεάθηκε να κινείται ύποπτα

Με πυροτεχνήματα φαίνεται πως θα πυρπολούσε το δάσος του Κόρνου ζευγάρι από τη Βραζιλία, 26 και 28 χρόνων, που συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με υπόθεση απόπειρας εμπρησμού, που διαπράχθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου. Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφάλισε η Αστυνομία, οι δύο ύποπτοι, για λόγους που διερευνώνται, φέρεται ν’ άναψαν στο δάσος βεγγαλικά εδάφους, δηλαδή πυροτεχνήματα που τοποθετούνται κι ενεργοποιούνται στο έδαφος.

Γύρω στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας ζευγάρι που κινείτο με το αυτοκίνητό του σε δρόμο της περιοχής Κόρνου παρατήρησε δύο άτομα να κινούνται ύποπτα και μετέπειτα να επιβιβάζονται σε όχημα και ν’ απομακρύνονται από το σημείο. Την ίδια στιγμή το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση, την οποία ευτυχώς πρόλαβε να κατασβήσει προτού επεκταθεί. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και δικαστικό ένταλμα σύλληψης αρχικά εναντίον του 26χρονου, ο οποίος συνελήφθη. Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας εμπρησμού σε δάσος, παράνομης κατοχής και χρήσης εκρηκτικών υλών και άλλα συναφή αδικήματα.

Τη Δευτέρα (3/8) συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων και η 28χρονη σύντροφός του, εναντίον της οποίας διερευνώνται τα ίδια αδικήματα. Και οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι διαμένουν κι εργάζονται σ’ εταιρεία στη Λεμεσό, οδηγήθηκαν χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας κι εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης. Ανακρινόμενοι, δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για την παρουσία τους στη δασώδη περιοχή του Κόρνου. Την υπόθεση έφερε στο φως ο γενικός συντονιστής πυρκαγιών, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, ο οποίος δήλωσε ότι γυναίκα οδηγός εντόπισε ένα πρόσωπο να θέτει φωτιά σε χόρτα με τη χρήση πυροτεχνήματος και ακολούθως ν’ αναχωρεί με αυτοκίνητο το οποίο, όμως, πρόλαβε να φωτογραφίσει. Στη συνέχεια υπέδειξε τη φωτογραφία στις αρμόδιες Αρχές που ξεκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ προηγουμένως η ίδια και ο σύντροφός της κατάφεραν με νερό που είχαν στο αυτοκίνητό τους να σβήσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί.

Ουδείς μπορεί να διανοηθεί ποιες διαστάσεις ενδεχομένως να λάμβανε η φωτιά εάν δεν γινόταν έγκαιρα αντιληπτή. Το βέβαιο είναι πως θα κινδύνευε να καεί ολόκληρη η πευκόφυτη περιοχή του Κόρνου, στην οποία βρίσκονται κατοικίες καθώς και το παρεκκλήσι της περιοχής. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό εκείνη την ώρα στο παρεκκλήσι του Κόρνου υπήρχαν πέραν των 50 εκκλησιαζόμενων αφού είχε εσπερινό… Το χειρισμό της υπόθεσης ανέλαβε ο περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και η τοπική Αρχή απευθύνουν έκκληση σε όλους να καταγγέλλουν άμεσα τέτοιες ενέργειες όταν γίνονται αντιληπτές, αλλά και όσους πετάνε σκουπίδια σε δασώδεις περιοχές, καθότι η ρίψη σκουπιδιών επίσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών.