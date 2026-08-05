Σε κανονικούς ρυθμούς οι τουριστικές κρατήσεις λένε οι ξενοδόχοι- Ανάγκη εντατικοποίησης προώθησης και διαφήμισης

Μπήκαμε σε κάποιους κανονικούς ρυθμούς τουριστικών κρατήσεων, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) Άκης Βαβλίτης, με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Χρίστο Αγγελίδη να αναφέρει ότι είμαστε πίσω κατά 10% τον Αύγουστο και οι ελπίδες εναποτίθενται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, σημειώνοντας την ανάγκη εντατικοποίησης προώθησης και διαφήμισης.

«Μπορεί κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες να είναι πίσω, αλλά, γενικά, είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό σε σχέση πάντα με το προηγούμενο διάστημα», ανέφερε ο κ. Βαβλίτης.

Είπε ακόμη ότι αν και υπάρχουν ακυρώσεις, αυτές είναι οι φυσιολογικές που υπάρχουν κάθε χρόνο, ενώ σημείωσε ότι ίσως να υποφέρουν κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Ο κ. Βαβλίτης ανέφερε επίσης ότι μετά τα προβλήματα Μαρτίου, τόσο οι τουριστικοί φορείς όσο και η ξενοδοχειακή βιομηχανία και η πολιτεία «έχουν κάνει τα απαραίτητα για να επανέλθει η κατάσταση σε κάποια ομαλότητα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «δεν είναι εύκολο να φύγεις τον φόβο κάποιου» που προήλθε από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και από το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται πλησίον της περιοχής.

Αναφορικά με την πληρότητα των ξενοδοχείων, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ, αφού σημείωσε ότι έχουν δοθεί εκπτώσεις για προσέλκυση τουριστών, είπε ότι η πληρότητα από μόνη της δεν δείχνει όλη την εικόνα, καθώς «πρέπει κάποιος να δει το οικονομικό αποτύπωμα της τουριστικής χρονιάς του 2026», προσθέτοντας πως αυτό θα διαφανεί περίπου τέλη Οκτωβρίου.

«Στα τέλη Οκτωβρίου κλείνει η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, ενώ έχουμε ενδείξεις για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και θα μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα», πρόσθεσε.

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την τουριστική περίοδο του 2027

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ είπε στο ΚΥΠΕ πως είναι θετικό που έχουν ήδη υπογραφεί, σχεδόν από όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, τα συμβόλαια για την ερχόμενη τουριστική περίοδο του 2027 και «αναμένουμε με αισιοδοξία το 2027».

Στόχος για το 2027, συνέχισε, «είναι να αγγίξουμε τις πληρότητες και τα έσοδα του 2025».

«Για το 2026 ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει. Δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα», κατέληξε.

Η ελπίδα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Χρίστος Αγγελίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι «ο Ιούλιος ήταν καλύτερος από ό,τι έδειχναν οι αρχικές ενδείξεις, με πάρα πολύ όγκο κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, όπως συμβαίνει αυτή την στιγμή με τον Αύγουστο».

«Είμαστε περίπου γύρω στο 10% πίσω, σε παγκύπρια βάση, για τον Αύγουστο και κάτι περισσότερο – μέχρι 15% πίσω – για τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τον Αύγουστο, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «φαίνεται πως θα πάει καλά και ο Αύγουστος αλλά είναι μαθητικά πολύ δύσκολο να καλύψει τα ποσοστά πληρότητας των προηγούμενων ετών».

Ανέφερε επίσης ότι οι ελπίδες συνεχίζουν να εναποτίθενται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και πρόσθεσε ότι «υπάρχει μια αυξητική ροή από την πλευρά του Ισραήλ, η οποία είναι από μόνη της τελευταίας στιγμής πελατολόγιο και μικρή διάρκειας διακοπών».

«Είναι πολύ βοηθητική η αύξηση της ροής τηρουμένων των αναλογιών ότι χάσαμε πολλές κρατήσεις στην αρχή της σεζόν για το υπόλοιπο του καλοκαιριού».

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «το σημαντικό από εδώ και πέρα είναι ο υπολογισμός των οικονομικών απωλειών διότι για να φθάσουμε στις σημερινές πληρότητες έχουν δοθεί περαιτέρω εκπτώσεις».

«Θα είναι ευχής έργο αν μπορέσουμε να καλύψουμε περισσότερα κενά το Φθινόπωρο ίσως και τον Δεκέμβριο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτό είναι «κάτι που πρέπει να δουλέψουμε».

Να αρχίσει από τώρα η προώθηση της Κύπρου για 2027

Επιπλέον ο ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε πως «πολύ σημαντικό είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης και διαφήμισης της Κύπρου από τώρα μέχρι και το τέλος του 2027».

«Οποιαδήποτε αμφιβολία καταγράφηκε στο μυαλό του ταξιδιωτικού κοινού στην Ευρώπη για την Κύπρο να παραληφθεί και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες (κόστος ζωής, ενέργειας και ταξιδιωτικών εισιτηρίων) που αντιμετωπίζουν χώρες προέλευσης των πελατών μας όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία», υπογράμμισε.

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε στο κομμάτι της προώθησης, διαφήμισης και φιλοξενίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ