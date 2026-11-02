Η Κίνα επενδύει στον «εγκέφαλο» των ρομπότ - 13 δις δολάρια σε έξι μήνες

Οι κινεζικές εταιρείες ενσωματωμένης Τεχνητής Νοημοσύνης συγκέντρωσαν 93,5 δισεκατομμύρια γιουάν, ή 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 322 συμφωνίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το ποσό είναι πενταπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας δεδομένων ITjuzi. Όλο και μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης κατευθύνεται σε εξειδικευμένους προγραμματιστές ρομποτικής νοημοσύνης, παράλληλα με τους κατασκευαστές.

Καθώς ο ανταγωνισμός συμπιέζει τις τιμές του υλικού, οι κατασκευαστές ρομπότ «έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το περιθώριο κέρδους δεν θα προέλθει από το υλικό αλλά από τον εγκέφαλο», δήλωσε ο Dermot McGrath, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων τεχνολογίας ZenGen Labs, με έδρα τη Σαγκάη.

Ο αναδυόμενος τομέας ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Αμερικανικές εταιρείες προηγούνται σε ορισμένα προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για ρομπότ. Κινέζοι προγραμματιστές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η παραγωγική ισχύς της χώρας και η πρόσβαση σε δεδομένα εκπαίδευσης από τον πραγματικό κόσμο θα τους βοηθήσουν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτό προκύπτει από συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο Ρόιτερς ιδρυτές και ανώτατα στελέχη πέντε κινεζικών εταιρειών ρομποτικής, καθώς και αναλυτές του κλάδου.

Η χώρα που θα καταφέρει να συνδυάσει καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη με τις μηχανές θα μπορούσε να αποκτήσει πλεονέκτημα στην αυτοματοποίηση εργοστασίων και logistics, με πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της βιομηχανίας και στην παγκόσμια αγορά ρομποτικής τεχνολογίας.

«Ο εγκέφαλος είναι πράγματι ο πιο αδύναμος κρίκος σε ολόκληρη τη ρομποτική κούρσα», δήλωσε ο συνιδρυτής της Spirit AI, Gao Yang.

Αμερικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι Physical Intelligence, Skild AI και Generalist, αναπτύσσουν λογισμικό που έχει στόχο να διδάσκει στα ρομπότ διαφορετικές δεξιότητες χωρίς εκτεταμένη επανεκπαίδευση.

Η Generalist αναφέρει ότι το μοντέλο GEN-1.5 ολοκλήρωσε περίπου το 60% απλών εργασιών έπειτα από επίδειξη διάρκειας από 3 έως 12 δευτερολέπτων. Η κινεζική X Square δημοσίευσε έρευνα σύμφωνα με την οποία ρομπότ μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού παρακολουθώντας ένα μόνο ανθρώπινο βίντεο, χωρίς να χρειάζεται επανεκπαίδευση του μοντέλου για κάθε εργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ