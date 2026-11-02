Κόντρα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ: Επιχείρηση συσπείρωσης - Μπαίνουν στην προεκλογική για το 2028 με όπλο το παρελθόν

Σε γνώριμο έδαφος

Ο ΔΗΣΥ θύμισε για ακόμα μία φορά την έξοδο από τις αγορές επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ, την ανεργία και τα ελλείμματα, και στη συνέχεια τη Δρομολαξιά και την έκρηξη στο Μαρί. Το ΑΚΕΛ απάντησε με τα 13 χρόνια διακυβέρνησης ΔΗΣΥ, το κούρεμα των καταθέσεων, τον Συνεργατισμό και τα «χρυσά διαβατήρια». Πρόκειται για επιχειρήματα που οι ψηφοφόροι και των δύο κομμάτων γνωρίζουν πλέον πάρα πολύ καλά. Ο αποδέκτης τους δεν είναι ο αναποφάσιστος ψηφοφόρος αλλά η βάση του κάθε κόμματος.

Κάθε πλευρά στόχευσε, παράλληλα, το αδύνατο σημείο της άλλης. Ο ΔΗΣΥ ρώτησε γιατί το ΑΚΕΛ δεν κατεβαίνει με δικό του υποψήφιο, το ΑΚΕΛ κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι καταφεύγει στον αντιακελισμό για να καλύψει τα εσωκομματικά του.

Ενωμένοι μόνο απέναντι στο ΑΚΕΛ

Η πρώτη ανακοίνωση του ΔΗΣΥ βγήκε τρεις μέρες αφότου το Εκτελεστικό Γραφείο απαγόρευσε στα στελέχη τις δημόσιες τοποθετήσεις για τα εσωκομματικά. Είχαν προηγηθεί η επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκστρατεία αν επικρατήσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, και η παραδοχή της προέδρου Αννίτας Δημητρίου ότι η ενότητα απειλείται. Το χρίσμα θα κριθεί στις 28 Νοεμβρίου ανάμεσα στον κ. Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη, και η αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ είναι από τα λίγα πεδία όπου στην Πινδάρου δεν υπάρχει διαφωνία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Explorer για τον «Φιλελεύθερο», το 49% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ βλέπει θετικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Παμπορίδης, μιλώντας στο podcast του «Φιλελευθέρου», χαρακτήρισε το ποσοστό των βουλευτικών «δανεική» ψήφο που δεν είναι «κλειδωμένη». Γι' αυτό ο ΔΗΣΥ, στην ίδια ανακοίνωση, στράφηκε και κατά της «ατολμίας» της κυβέρνησης, βάζοντας απέναντί του το ΑΚΕΛ και τον Πρόεδρο.

Το στοίχημα της διεύρυνσης

Το ΑΚΕΛ μπήκε στην προεκλογική χωρίς πρόσωπο. Η Κεντρική Επιτροπή, που συνεδρίασε και με αφορμή τα εκατό χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, υιοθέτησε πλαίσιο «προοδευτικής αλλαγής» με επτά πυλώνες και αποφάσισε να προηγηθούν οι επαφές για κοινό πρόγραμμα και να ακολουθήσει η επιλογή υποψηφίου. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση, η κόντρα με τον ΔΗΣΥ δίνει στη βάση έναν σαφή αντίπαλο.

Το κόμμα αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα της διεύρυνσης, καθώς το 48% του Ανδρέα Μαυρογιάννη στον δεύτερο γύρο του 2023 στηρίχθηκε και σε συναγερμικούς ψηφοφόρους, στις εκλογές όπου ο ΔΗΣΥ είχε μείνει εκτός δεύτερου γύρου, ενώ η προοπτική συνεργασίας με το ΔΗΚΟ φαίνεται να απομακρύνεται. Ταυτίζοντας την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με τον ΔΗΣΥ, και υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές ετοιμάζουν αλληλοϋποστήριξη στον δεύτερο γύρο, το ΑΚΕΛ παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μόνο πόλο απέναντι και στους δύο. Το επιχείρημα έχει αφετηρία την πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη για προσυμφωνία ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη, την οποία η κ. Δημητρίου δεν απέκλεισε.

Όσοι έμειναν εκτός κάδρου

Η διπολική αντιπαράθεση αφήνει εκτός συζήτησης όσους κέρδισαν έδαφος στην κάλπη των βουλευτικών. Το ΕΛΑΜ, που έφτασε τις οκτώ έδρες, το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου δεν έχουν θέση σε μια κόντρα για το ποιος κυβέρνησε χειρότερα από το 2008 και μετά, όπως δεν έχει θέση και το ένα τρίτο των ψηφοφόρων που απείχε τον Μάιο. Το μόνο τρίτο πρόσωπο στις ανακοινώσεις της Κυριακής ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο τα δύο κόμματα χρειάζονται για διαφορετικούς λόγους: το ΑΚΕΛ για να τον ταυτίσει με τον ΔΗΣΥ, ο ΔΗΣΥ για να κρατήσει κοντά του τους ψηφοφόρους του που τον βλέπουν θετικά.

Το πόσο θα αποδώσει η συσπείρωση θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες. Ο ΔΗΣΥ θα αναδείξει υποψήφιο στις 28 Νοεμβρίου και θα κληθεί να κρατήσει ενωμένη τη βάση του μετά την κάλπη, ενώ το ΑΚΕΛ θα πρέπει να μετατρέψει το πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής σε συνεργασίες και σε συγκεκριμένο πρόσωπο με στόχο να αποφέρει και τη μεγαλύτερη στήριξη από άλλα κόμματα.