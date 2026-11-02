Το πρώτο εξάμηνο του 2027 η προκήρυξη του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς και των δύο φάσεων με τέσσερις λωρίδες

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός, καθώς και τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου, το οποίο εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες και αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ευρύτερη περιοχή της Πάφου και ιδιαίτερα για την Πόλη Χρυσοχούς. Ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους για τον σχεδιασμό, η Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για έργο τεσσάρων λωρίδων, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προχωρήσει απαλλοτριώσεις και δεν αναμένεται να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος για τη διαδικασία αυτή.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, διευθετούνται ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό των δύο επιπλέον λωρίδων, με συγκεκριμένη μεθοδολογία, ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει ο συντονισμός με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προκειμένου να καταθέσουν άμεσα τις απόψεις τους στο Υπουργείο για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν κατά μήκος του δρόμου. «Στόχος είναι το έργο να προκηρυχθεί το 2027 και για τις δύο φάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός, προσθέτοντας ότι κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία. Η κ. Τσολάκη χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες για την υλοποίησή του ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1990. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο επιδιώκει να εξεύρει τις καταλληλότερες λύσεις, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν. Έστειλε, παράλληλα, το μήνυμα ότι ζητούμενο είναι το έργο να προκηρυχθεί, να ξεκινήσει η εκτέλεσή του και να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ερωτηθείσα κατά πόσο το έργο αποτελεί προτεραιότητα, η Υπουργός απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες τόσο του Υπουργείου Μεταφορών όσο και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τα στελέχη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με στόχο την ομαλή προώθηση και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να προκύψουν νέα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα διαδικαστικά βήματα, η κ. Τσολάκη εξήγησε ότι αυτή την περίοδο τροχοδρομούνται όλες οι απαραίτητες διεργασίες για την προετοιμασία των όρων της προκήρυξης.

Προηγουμένως, ωστόσο, θα πρέπει να κατατεθούν οι απόψεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με τις οποίες το Υπουργείο βρίσκεται ήδη σε συντονισμό. Ακολούθως, θα ακολουθήσει η διαδικασία προκήρυξης, η υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία χρόνος για ενδεχόμενες ενστάσεις ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Η Υπουργός αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο έργο, υπενθυμίζοντας ότι κατά την προηγούμενη διαδικασία το Συμβούλιο Προσφορών χρειάστηκε να εξετάσει μεγάλο όγκο εγγράφων, μεταξύ των οποίων και τα προσόντα εμπειρογνωμόνων που είχαν υποδειχθεί από τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό. «Προσπαθούμε όλα να γίνουν με τον σωστό τρόπο, για να μην έχουμε και πάλι οποιοδήποτε λάθος που θα στοιχίσει και θα μεταφραστεί σε καθυστέρηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ορθή διαδικασία. Στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών και υπηρεσιακοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Η κ. Τσολάκη ανέφερε επίσης ότι θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη και την πορεία του έργου.

Οι θέσεις του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, ανέφερε ότι η περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς είναι αυτή που επηρεάζεται περισσότερο από την καθυστέρηση και την εκκρεμότητα της κατασκευής του δρόμου. Όπως σημείωσε, αναμένεται ότι θα εντοπιστούν τυχόν λάθη που έγιναν στο παρελθόν, ώστε να μην επαναληφθούν, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος προώθησης του έργου και να διασφαλιστεί ότι οι όροι των προσφορών θα είναι σωστά διαμορφωμένοι. Ο κ. Παπαχριστοφή πρόσθεσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι το έργο να υλοποιηθεί με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και στις δύο φάσεις του, όπως έχει τεθεί και κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκινητόδρομος Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, είναι έργο το οποίο, διεκδικείται εδώ και δεκαετίες από την επαρχία. Ο σχεδιασμός του αυτοκινητόδρομου ξεκίνησε το 1990, ενώ μελέτες του 2007 προέβλεπαν την παράδοσή του το 2013. Η σύμβαση που υπογράφηκε το 2021, ύψους €73 εκατ., προέβλεπε ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν , στις 31 Ιανουαρίου 2023 είχε παρέλθει το 47,6% του συμβατικού χρόνου, ενώ οι εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονταν σε μόλις €2,6 εκατ., ποσοστό μικρότερο του 4% της σύμβασης. Τον Οκτώβριο του 2024, η πρόοδος του έργου περιοριζόταν στο 21,1%, ενώ ο ανάδοχος ζητούσε πρόσθετη αποζημίωση €36,2 εκατ. και παράταση 59 μηνών. . Για την πρώτη φάση, από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και η περιβαλλοντική γνωμάτευση για τις τέσσερις λωρίδες, ενώ η δεύτερη φάση θα εκτείνεται από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς . Στόχος, είναι η προκήρυξη και των δύο φάσεων εντός του 2027.