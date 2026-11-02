Νέο «μαξιλάρι» 1% για τις τράπεζες από το τέλος του 2026 λόγω συστημικών κινδύνων

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μακροπροληπτικών της αρμοδιοτήτων και στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών έναντι συστημικών κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι θα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να απορροφούν ζημιές και να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία ακόμη και σε περιόδους έντονων αναταράξεων.

Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαρθρωτικές ευπάθειες στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη συσσώρευση συστημικών κινδύνων και να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας. Όπως αναφέρει, τα υφιστάμενα μακροπροληπτικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους συγκεκριμένους κινδύνους, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εισαγωγή του νέου αποθέματος ασφαλείας.

Οι τέσσερις βασικές ευπάθειες

Η ΚΤΚ εντοπίζει τέσσερις βασικές πηγές διαρθρωτικών κινδύνων:

Το εξωτερικό περιβάλλον , καθώς η Κύπρος παραμένει μια μικρή και ανοικτή οικονομία, ευάλωτη στις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

, καθώς η Κύπρος παραμένει μια μικρή και ανοικτή οικονομία, ευάλωτη στις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μέγεθος και η δομή του τραπεζικού τομέα , ο οποίος εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε σχέση με την οικονομία, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε σχέση με την οικονομία, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Η ισχυρή έκθεση στον τομέα των ακινήτων , με μεγάλο ποσοστό δανείων να συνδέεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τέτοιων δανείων.

, με μεγάλο ποσοστό δανείων να συνδέεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τέτοιων δανείων. Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν ταυτόχρονες λειτουργικές διαταραχές σε πολλαπλά ιδρύματα, με επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ΚΤΚ προειδοποιεί ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κυβερνοαπειλών ενδέχεται να καταστήσουν τις επιθέσεις πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες και πιο εκτεταμένες.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι οι πιο πάνω ευπάθειες ενδέχεται να ενταθούν από εξωγενείς παράγοντες, όπως η κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων, ο γεωοικονομικός κατακερματισμός και η αύξηση των εμπορικών φραγμών.

Εφαρμογή σε όλες τις τράπεζες

Το νέο απόθεμα ασφαλείας θα επιβληθεί οριζόντια σε όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και σε όλα τα ανοίγματά τους στην Κύπρο. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι εντοπισμένες ευπάθειες είναι κοινές για ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα και μπορούν να επηρεάσουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ιδρύματα, καθιστώντας αναγκαία την ενιαία εφαρμογή του μέτρου.

Η βαθμονόμηση του ποσοστού στο 1% βασίστηκε σε εκτεταμένη αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, καθώς και σε ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), που εξέτασαν την αντοχή του τραπεζικού τομέα σε δυσμενή μακροοικονομικά σενάρια.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να επανεξετάζει το ύψος του αποθέματος τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, ενώ το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης απόφασης.