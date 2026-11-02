Σύνδεσμος Καταναλωτών για e-kalathi: Έως 15% αυξήσεις τον Οκτώβριο - Πιο ακριβά τα μωρομάντηλα, οι χυμοί και οι ραβιόλες

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, αυξήσεις στη μέση λιανική τιμή από 5% έως 15,31% παρατηρήθηκαν σε συνολικά 17 προϊόντα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, μειώσεις τιμών από 5% έως 12,3% καταγράφηκαν σε 35 προϊόντα, κυρίως σε τυριά, σοκολάτες, παιδικές τροφές, μακαρόνια και καφέ. Οι μειώσεις στις παιδικές τροφές και τον καφέ αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ από τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Παρά τις επιμέρους ανατιμήσεις, η μέση τιμή των 476 προϊόντων που παρακολουθούνται μέσω του e-kalathi υποχώρησε οριακά από €4,53 την 1η Οκτωβρίου σε €4,50 στις 31 Οκτωβρίου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκφράζει παράλληλα αμφιβολίες για το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των υπεραγορών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα, ενώ ζητά ενημέρωση για τα περίπου 1.000 νέα προϊόντα που είχαν αναφερθεί ότι θα εντάσσονταν στο e-kalathi μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Επίσης, καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν, όπου είναι εφικτό, την αγορά προϊόντων που έχουν ακριβύνει, ώστε να περιορίζονται οι πιέσεις για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές.