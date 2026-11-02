ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Σουίτες, ταξίδια πολυτελείας και εκατομμύρια ευρώ από δωρεές στο μικροσκόπιο

Καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, που δημοσιοποιήθηκαν από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, περιλαμβάνουν συζητήσεις για τραπεζικές μεταφορές, προσωπικά έξοδα χιλιάδων ευρώ, πολυτελείς διαμονές και ταξίδια, ενώ η αστυνομική έρευνα εξετάζει κατά πόσον χρήματα από φιλανθρωπικούς εράνους χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικό όφελος.

«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες»

Σε συνομιλία που δημοσίευσε το Newsit, η σύντροφος του Φιρινίδη εμφανίζεται να ελέγχει τις τραπεζικές συναλλαγές τους, εκφράζοντας έκπληξη για το ύψος των δαπανών.

«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια αναρωτιέται εάν έχει ξοδέψει 20.000 ευρώ.

Στην ίδια επικοινωνία γίνεται λόγος για μεταφορά 6.000 ευρώ μέσω Revolut, έμβασμα 5.000 ευρώ, αγορά φορέματος αξίας 200 ευρώ, αεροπορικά εισιτήρια και άλλες προσωπικές δαπάνες.

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.

Πολυτελείς σουίτες και ακριβή διασκέδαση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες για κρατήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Σε μία από αυτές, η σύντροφος του Φιρινίδη επικοινωνεί με ξενοδοχείο της Αθήνας, ζητώντας σουίτα και επισημαίνοντας ότι είναι τακτικοί πελάτες. Η τιμή που της αναφέρεται για junior σουίτα ανέρχεται στα 410 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται πρόσθετος φόρος 15 ευρώ.

Άλλες επικοινωνίες αφορούν αναζήτηση σουιτών σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, με τιμές που φτάνουν περίπου τα 480 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Παράλληλα, σε συνομιλία σχετικά με κράτηση σε νυχτερινό κέντρο γίνεται λόγος για ελάχιστη κατανάλωση 1.000 ευρώ και επιπλέον φιλοδώρημα 500 ευρώ.

Ο ίδιος ο Φιρινίδης παρουσίαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από ταξίδια στο εξωτερικό, ξενοδοχεία, εστιατόρια και δραστηριότητες αναψυχής.

Σχεδόν 4 εκατ. ευρώ από δωρεές, πάνω από 2,8 εκατ. το εκτιμώμενο παράνομο όφελος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν δημοσιοποιηθεί, η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωσε περίπου 3,94 εκατ. ευρώ μέσω εράνων, από τα οποία περίπου 1,11 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Η διαφορά, που υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. ευρώ, διερευνάται ως πιθανό παράνομο οικονομικό όφελος.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης τραπεζικές κινήσεις, συναλλαγές μέσω εταιρείας που φέρεται να συνδεόταν με την οργάνωση, καθώς και πληρωμές για πολυτελή είδη, ξενοδοχεία και δραστηριότητες αναψυχής.

Παράλληλο σκέλος της έρευνας αφορά στοιχηματικές συναλλαγές και καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Έξι συλλήψεις και τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να ζημιώθηκαν

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η σύντροφός του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οργάνωση δεν διέθετε την απαιτούμενη ειδική άδεια για τη διενέργεια εράνων, ενώ τουλάχιστον 34 οικογένειες φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημία.

Οι Αρχές καλούν πολίτες που πραγματοποίησαν δωρεές, καθώς και οικογένειες που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, να προσκομίσουν σχετικά στοιχεία.

Ο 37χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αρνείται τις κατηγορίες, αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής.