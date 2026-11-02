«Κτηνωδία» στη Χλώρακα: Καταγγελίες για μαζικές δηλητηριάσεις γατών – 12 νεκρές και φόβοι για δεκάδες ακόμη, φιλόζωοι τις παίρνουν στα σπίτια τους για να τις σώσουν

Τα περιστατικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, άρχισαν στις 20 Οκτωβρίου 2026, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε στην αυλή της ένα γατάκι σε ημιθανή κατάσταση.

Το ζώο μεταφέρθηκε αμέσως σε κτηνίατρο και παρέμεινε για νοσηλεία, ωστόσο κατέληξε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που, όπως αναφέρεται, έλαβε η γυναίκα από τον κτηνίατρο, το γατάκι είχε δηλητηριαστεί από τοξική ουσία, πιθανώς ποντικοφάρμακο.

Έκτοτε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Κίνημα Οικολόγων, έχουν εντοπιστεί συνολικά 12 νεκρές γάτες, ενώ δεκάδες άλλες έχουν εξαφανιστεί.

Η καταγγέλλουσα εκτιμά ότι περίπου 40 γάτες ενδέχεται να έχουν πεθάνει, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί οι σοροί όλων των ζώων.

Καταγγελία στο 112 και έκκληση χωρίς απάντηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 21 Οκτωβρίου, στις 08:48 το πρωί, η γυναίκα επικοινώνησε με το 112 και ζήτησε να μιλήσει με την Αστυνομία Ζώων Πάφου, προκειμένου να καταγγείλει τα περιστατικά.

Όπως υποστηρίζει, το πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε της ανέφερε ότι, εφόσον δεν διέθετε στοιχεία, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ενέργειες.

Το Κίνημα διευκρινίζει ότι δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο ανήκε πράγματι στην Αστυνομία Ζώων.

Την ίδια ημέρα, στις 09:54, η καταγγέλλουσα απέστειλε επείγουσα γραπτή καταγγελία προς διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Αστυνομία Ζώων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας.

Στην επιστολή ζητούσε άμεση διερεύνηση, επιτόπιους ελέγχους, απομάκρυνση πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων και ενίσχυση της επιτήρησης στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλει, δεν έλαβε απάντηση από καμία από τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνθηκε.

Στις 29 Οκτωβρίου υποβλήθηκε και επίσημη γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία.

Πήραν τις γάτες στα σπίτια τους για να τις σώσουν

Μπροστά στον φόβο νέων περιστατικών, φιλόζωοι της περιοχής προχώρησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην περισυλλογή γατών, προσφέροντάς τους προσωρινό καταφύγιο στα σπίτια τους.

Παράλληλα, η καταγγέλλουσα ανήρτησε προειδοποιητικές ανακοινώσεις στην περιοχή, ενημερώνοντας τους κατοίκους για το ενδεχόμενο ύπαρξης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Το Κίνημα Οικολόγων επισημαίνει ότι η πιθανή παρουσία τοξικών ουσιών δεν συνιστά κίνδυνο μόνο για τα ζώα, αλλά ενδέχεται να απειλήσει και τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά.

«Η αδράνεια δεν μπορεί να μένει χωρίς έλεγχο»

Με την ανακοίνωσή του, το Κίνημα Οικολόγων θέτει σειρά ερωτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να διευκρινιστεί γιατί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν υπήρξε άμεση επιτόπια παρέμβαση, περισυλλογή των νεκρών ζώων και διενέργεια νεκροψιών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί κατά πόσον πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για τον εντοπισμό πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και ποιες ενέργειες ανέλαβε η τοπική αρχή.

«Η προστασία των ζώων αποτελεί υποχρέωση των αρχών που είναι αρμόδιες για την ευημερία τους. Η αδράνεια δεν μπορεί να μένει χωρίς έλεγχο και λογοδοσία», δήλωσε η Ανθή Μουζούρη, συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Το Κίνημα προειδοποιεί ότι στο εξής θα προχωρεί σε επίσημες καταγγελίες προς τους αρμόδιους θεσμούς σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις αμέλειας, παραλείψεων ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.

Επαναφέρει, επίσης, την πρότασή του για δημιουργία ανεξάρτητης, εξειδικευμένης και επαρκώς στελεχωμένης Αστυνομίας Ζώων, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διερεύνηση περιστατικών κακοποίησης, δηλητηρίασης και θανάτωσης ζώων.