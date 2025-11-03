Huawei Connect 2025: Η Huawei επιταχύνει τις τεχνολογικές φιλοδοξίες της Ευρώπης

Η Huawei ανεβάζει ταχύτητα για να υποστηρίξει και να επιταχύνει την τεχνολογική πρόοδο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, από τις μικρομεσαίες (SMEs) έως τις μεγάλες εταιρείες. Στο Huawei Connect 2025 στη Μαδρίτη, όπου παρευρέθηκε και ο DIMITRI G εκ μέρους της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ και του politis.com.cy, η εταιρεία παρουσίασε τα σχέδιά της για την ενίσχυση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη βιώσιμη ψηφιακή ανάπτυξη στην ήπειρο.

Η Huawei αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση της AI στην Ευρώπη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν φτάσει σε επαρκές επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Ο Leo Chen, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Πωλήσεων Επιχειρήσεων, υπογράμμισε πως η Ευρώπη χρειάζεται πάνω από 8 εκατομμύρια νέους ειδικούς IT μέχρι το 2030 για να επιτευχθούν οι ψηφιακοί στόχοι της δεκαετίας.

Τρεις πυλώνες στρατηγικής: Καινοτομία, οικοσύστημα συνεργατών και ανάπτυξη ταλέντου

Για να καλύψει τα κενά, η Huawei στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Τεχνολογική καινοτομία

Ανάπτυξη οικοσυστήματος συνεργατών

Εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει τα OpenLabs σε Παρίσι και Κωνσταντινούπολη, όπου συνεργάζεται με περισσότερους από 150 τοπικούς εταίρους για την ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων σε κάθε κλάδο.

AI που αλλάζει τους κλάδους

Η Huawei προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει ιδιαίτερα τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία.

Στην εκπαίδευση , τα online μαθήματα με AI βοηθούς κάνουν τη μάθηση πιο προσωποποιημένη.

Στην υγεία , η τηλεϊατρική επιτρέπει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών.

Στα logistics , η AI αναλαμβάνει προβλέψεις ζήτησης και βελτιστοποίηση μεταφορών, με το 90% των αποφάσεων να λαμβάνεται αυτόματα.

Στη βιομηχανία, η AI καθιστά εφικτή την ευέλικτη παραγωγή και τα «εργοστάσια ενός ατόμου».

Έξυπνες λύσεις για ΜΜΕ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών λόγω κόστους και έλλειψης τεχνογνωσίας. Η Huawei απαντά με το eKit 4+10+N Intelligent Solution for SMEs, το οποίο καλύπτει τέσσερα βασικά σενάρια:

Έξυπνο γραφείο

Έξυπνη εκπαίδευση

Έξυπνη επιχείρηση

Έξυπνη υγειονομική περίθαλψη

Η λύση περιλαμβάνει 10 υπο-λύσεις με έμφαση στην παραγωγικότητα, τη συνδεσιμότητα και την εμπειρία χρήστη, καθώς και προϊόντα όπως switches CloudEngine S series, Wi-Fi routers AR και έξυπνο εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης. Όλα είναι προ-ενσωματωμένα και εύκολα στην εγκατάσταση, επιταχύνοντας την ψηφιακή μετάβαση των ΜΜΕ.

Νέο μοντέλο συνεργατών διανομής

Η Huawei ανανέωσε το σύστημα συνεργατών της στην Ευρώπη, εστιάζοντας σε τρεις τομείς: ανάπτυξη λύσεων, υποστήριξη πωλήσεων και υπηρεσίες παράδοσης. Οι Gold Distribution Partners έχουν πρόσβαση σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και αναγνωρίζονται για την τεχνική τους κατάρτιση και την υποστήριξη που παρέχουν.

Στόχος της Huawei είναι να έχει πάνω από 50 Gold Partners και 1.000 Value Added Resellers στην Ευρώπη μέσα στο επόμενο έτος.

Καινοτομίες για κάθε κλάδο

Στο Huawei Connect 2025, η εταιρεία παρουσίασε νέες λύσεις για:

Υγεία: AI διαγνώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Λιανική: έξυπνα καταστήματα με Wi-Fi 7 και IoT.

Ξενοδοχεία: αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και ενισχυμένη ασφάλεια.

Κατασκευές: AI για R&D και αποδοτικότερη παραγωγή.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η Huawei αναπτύσσει προγράμματα όπως το ICT Academy και το Seeds for the Future, με στόχο να εκπαιδεύσει 50.000 νέους ειδικούς ICT έως το 2030. Ήδη έχουν συμμετάσχει πάνω από 600 καθηγητές και 30.000 φοιτητές από όλη την Ευρώπη.

Η εταιρεία προσφέρει πάνω από 200 εκπαιδευτικά προγράμματα σε AI, αποθήκευση και δικτύωση, εκπαιδεύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 1.600 μηχανικούς συνεργατών και απονέμοντας 7.600+ πιστοποιήσεις.

Ένα μέλλον ψηφιακής Ευρώπης

Με στρατηγική που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία, οικοσύστημα συνεργατών και ανάπτυξη ταλέντου, η Huawei φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της ψηφιακής Ευρώπης.

Το Huawei Connect 2025 έδειξε ότι η εταιρεία δεν βλέπει την Ευρώπη μόνο ως αγορά, αλλά ως πραγματικό συνεργάτη στο όραμα ενός έξυπνου και βιώσιμου μέλλοντος.