Βουτιά στην πλάτη ενός πιγκουίνου - Τα μαγικά πλάνα από την Ανταρκτική

Καταπληκτικά πλάνα από κάμερα τοποθετημένη πάνω σε πιγκουίνο καταγράφουν την καθημερινότητα του στην Ανταρκτική.

Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Vernadsky στην Ανταρκτική δημοσίευσαν απίστευτες εικόνες, που τραβήχτηκαν από έναν ...πιγκουίνο.

Ukrainian scientists from the Vernadsky Research Base in Antarctica just released incredible underwater footage — filmed by a penguin.



Using a GPS tracker and a tiny camera safely attached to its back, they captured how these subantarctic penguins dive, hunt krill, release air… pic.twitter.com/4O3G9K1Ozr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 28, 2025

Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή GPS και μια μικροσκοπική κάμερα που ήταν προσεκτικά στερεωμένη στην πλάτη του, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι πιγκουίνοι που ζουν στην Ανταρκτική βουτούν, κυνηγούν, απελευθερώνουν αέρα από κάτω από τα φτερά τους για υδροδυναμική πλεύση και κινούνται μεγάλη ταχύτητα κάτω από το νερό.

Το βίντεο είναι απολύτως πραγματικό, χωρίς επιτάχυνση. Δείχνει επίσης πώς οι πιγκουίνοι περιποιούνται το φτέρωμά τους ενώ κολυμπούν -μια συμπεριφορά ζωτικής σημασίας για τη μόνωση και την ταχύτητα.

Αυτή η έρευνα, σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.

Πηγή: iefimerida.gr