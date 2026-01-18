Σε θέση εκτόξευσης ο πύραυλος της NASA: Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα

Στην εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα μεταφέρθηκε ο νέος πύραυλος της NASA, Artemis II, καθώς μπαίνει σε τελική τροχιά για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Το γιγάντιο σύστημα εκτόξευσης, ύψους 98 μέτρων, μεταφέρθηκε από το Κτήριο Συναρμολόγησης Οχημάτων μέχρι την εξέδρα προσγείωσης, σε 12 ώρες για μία απόσταση μόλις 6,5 χιλιομέτρων.

Ακολουθούν οι τελικές δοκιμές πριν δοθεί το πράσινο φως για την αποστολή Artemis II, που θα διαρκέσει 10 ημέρες και εκτιμάται ότι μπορεί να εκτοξευθεί ο πύραυλος στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο διευθυντής εκτόξευσης, Τσάρλι Μπλάκγουελ - Τόμσον, σε συνέντευξη Τύπου ότι το πολυαναμενόμενο γεγονός σηματοδοτεί ένα «ορόσημο».

«Πλησιάζουμε σε ένα μεγάλο (ορόσημο) για εμάς» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πλήρωμα του Artemis II, οι Ρέιντ Γουάιζμαν, ο Βίκτορ Γκλόβερ, η Κριστίνα Κοχ της NASA και ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν– θα εγκαταλείψουν το Διαστημικό Κέντρο Κένεντ δεμένοι σε διαστημόπλοιο, ακολουθώντας το έπος του Apollo 17 που προσγειώθηκε στην επιφάνεια της Σελήνης τον Δεκέμβριο του 1972.

Το Artemis II δεν θα προσεληνωθεί, αλλά θα θέσει τις βάσεις για μια μελλοντική σεληνιακή προσσελήνωση με επικεφαλής την αποστολή Artemis III.

Βασικό μέρος του διαστημοπλοίου Orion με το οποίο θα απογειωθούν οι αστροναύτες κατασκευάστηκε στη Βρέμη της Γερμανίας. Πρόκειται για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην αποστολή και έχει κατασκευαστεί από την Airbus.

cnn.gr