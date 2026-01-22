Ο Έλον Μασκ λέει ότι σε 10 έως 20 χρόνια η εργασία θα είναι προαιρετική και τα χρήματα θα είναι άχρηστα χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και πρωτοπόρος της τεχνολογίας, παρουσίασε πρόσφατα στο Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον την οπτική του για ένα μέλλον όπου η εργασία θα είναι προαιρετική.

Ο Μασκ, σύμφωνα με το Fortune, προβλέπει ότι μέσα στα επόμενα 10 έως 20 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα φέρουν μια επανάσταση στον κόσμο της εργασίας, δημιουργώντας μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα εργάζονται μόνο αν το επιθυμούν, όπως κάποιος καλλιεργεί λαχανικά στον κήπο του για ευχαρίστηση, αντί να το βλέπει ως υποχρέωση.

«Η εργασία θα είναι σαν να παίζεις βιντεοπαιχνίδια ή να αθλείσαι» εξήγησε ο Μασκ, «και αν θέλεις να εργαστείς, είναι σαν να αγοράζεις ή να καλλιεργείς λαχανικά. Πιο δύσκολο, αλλά για κάποιους ευχάριστο».

Η τεχνολογική επανάσταση που οραματίζεται ο Μασκ

Η τεχνολογική επανάσταση που οραματίζεται ο Έλον Μασκ βασίζεται σε εκατομμύρια ρομπότ που θα αυξήσουν δραστικά την παραγωγικότητα και θα απελευθερώσουν τους ανθρώπους από τις παραδοσιακές εργασιακές υποχρεώσεις.Ο Mασκ έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των ανθρωποειδών ρομπότ, με τον στόχο το 80% της αξίας της Tesla να προέρχεται από αυτά, παρά τις καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπει ότι τα αυτόματα ρομπότ θα ξεπεράσουν σε αριθμό και δυνατότητες τους ανθρώπους χειρουργούς μέσα στην επόμενη δεκαετία, παρέχοντας ιατρική περίθαλψη υψηλότερης ποιότητας από αυτήν που λαμβάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε σε podcast, «είστε προγραμματισμένοι να πεθάνετε. Επομένως, αν αλλάξετε το πρόγραμμα, θα ζήσετε περισσότερο». Η ιδέα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία, όπου οι άνθρωποι θα ζουν περισσότερο, υγιέστεροι, χωρίς την πίεση της αναγκαίας εργασίας.

Σε άλλο σημείο, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αναφέρθηκε στο μέλλον του χρήματος. Αντλώντας έμπνευση από τη σειρά μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας Culture του Iain M. Banks, στην οποία ο αυτοαποκαλούμενος σοσιαλιστής συγγραφέας φαντάζεται έναν κόσμο γεμάτο με υπερέξυπνα όντα τεχνητής νοημοσύνης και χωρίς παραδοσιακές θέσεις εργασίας, ο Μασκ πιστεύει ότι μπορεί να είναι μια φωτογραφία από το μέλλον.

«Σε αυτά τα βιβλία, τα χρήματα δεν υπάρχουν. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και η εκτίμησή μου είναι ότι, αν περάσει αρκετός χρόνος -υποθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, κάτι που φαίνεται πιθανό -τα χρήματα θα σταματήσουν να έχουν σημασία».

Πηγή: iefimerida.gr