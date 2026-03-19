Βουλή: Εγκρίθηκε η αναπομπή του Προέδρου για τον προϋπολογισμό του ΚΦΙΚΒ - Διαφωνίες για τα κονδύλια των προσφύγων

Η Ολομέλεια της Βουλής αποδέχθηκε, την Πέμπτη, την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον νόμο για τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2026, με 32 ψήφους υπέρ και 6 κατά. Ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €106,6 εκατ. για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η αναπομπή εστιάζει σε δύο τροπολογίες που είχε εισαγάγει η Βουλή και προνοούσαν τη μεταφορά αδιάθετων κονδυλίων από επιχορηγήσεις επιτοκίου και τραπεζικά τέλη στο αποθεματικό του Φορέα, το οποίο δημιουργείται από το τέλος μεταβίβασης 0,4%. Σύμφωνα με την εκτελεστική εξουσία, οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν ασύμβατες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις συνταγματικές πρόνοιες περί διάκρισης εξουσιών, καθώς περιορίζουν την αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Κατά της αναπομπής τάχθηκαν οι Βουλευτές Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Ηλίας Μυριανθούς, Κωστής Ευσταθίου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Ορφανίδης.

Κατά τη συζήτηση, ο Προεδρεύων της Ολομέλειας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, υποστήριξε ότι τα χρήματα του Φορέα προορίζονται για τον προσφυγικό κόσμο και δεν θα πρέπει να επιστρέφουν στο κράτος, καλώντας την Κυβέρνηση να τα διοχετεύσει σε ειδικό ταμείο. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την αναπομπή.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, άσκησε έντονη κριτική στην Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό σχέδιο για την απώλεια χρήσης. Ανέφερε ότι οι προτάσεις της Κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς και πως το κόμμα του επιχείρησε να καταθέσει τροπολογίες για στήριξη των προσφύγων, χωρίς ανταπόκριση. Εξήγησε ότι, παρά τη διαφωνία, το ΑΚΕΛ αποδέχεται την αναπομπή ώστε να μην επηρεαστούν δικαιούχοι, όπως φοιτητές που αναμένουν δάνεια, επιφυλασσόμενο να επανέλθει.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, δήλωσε ότι διαφωνεί με την αναπομπή και τα επιχειρήματα περί αντισυνταγματικότητας, τονίζοντας ότι το τέλος 0,4% θεσπίστηκε για στήριξη βασικών αναγκών των προσφύγων και όχι για άλλους σκοπούς. Επέκρινε τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών και ανέφερε ότι θα καταψηφίσει την αναπομπή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Καρούλας, σημείωσε ότι, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του Φορέα, το κόμμα του θα στηρίξει την αναπομπή. Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του ζητήματος της απώλειας χρήσης μέσω ειδικού ταμείου και κάλεσε την Κυβέρνηση να ενισχύσει τον Φορέα και να συνεργαστεί με τη Βουλή.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέδειξε την πολιτική διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας τον κίνδυνο έμμεσης νομιμοποίησης των τετελεσμένων από την Τουρκία μέσω της παρόδου του χρόνου και της λειτουργίας επιτροπής αποζημιώσεων της Τουρκίας. Σημείωσε την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των προσφύγων και δήλωσε αντίθεση με την αναπομπή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα, ανέδειξε προβλήματα και αδικίες στη λειτουργία του Φορέα, κάνοντας λόγο για υποκρισία απέναντι στους πρόσφυγες, οι οποίοι –όπως είπε– έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ