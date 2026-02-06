Apple Ads και Apple Maps δεν υπόκεινται στον Ψηφιακό Νόμο Αγορών σύμφωνα με την Κομισιόν

Οι υπηρεσίες Χαρτών και Διαφημίσεων της Apple δεν θα οριστούν ως gatekeeper βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ (Digital Markets Act, DMA), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη τη σχετικά χαμηλή χρήση τους και τον περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά στην Ευρώπη.

«Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Apple δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως "gatekeeper" σε σχέση με τις Διαφημίσεις της Apple και τους Χάρτες της Apple, καθώς καμία από αυτές τις υπηρεσίες πλατφόρμας δεν αποτελεί σημαντική πύλη για τους επιχειρηματικούς χρήστες ώστε να προσεγγίσουν τους τελικούς χρήστες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Την απόφαση της Κομισιόν καλωσόρισε η Apple.

Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στο σχετικά χαμηλό ποσοστό χρήσης των Apple Maps στην ΕΕ και στην πολύ περιορισμένη κλίμακα των Apple Ads στον τομέα της διαφημιστικής αγοράς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της απόφασης, η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, σε περίπτωση που προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό της Apple ως "gatekeeper" για άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας, ο οποίος έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Απρίλιο του 2024, όπου είχε χαρακτηρίσει τα προϊόντα - υπηρεσίες της Apple, iOS, App Store, Safari, καθώς και το λογισμικό του iPad - το iPadOS - ως τέτοια.

Η Οδηγία DMA της ΕΕ είναι από τους αυστηρότερους νόμους παγκοσμίως που αποσκοπούν στον περιορισμό της ισχύος στην αγορά των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, και έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ ανταγωνιστικών υπηρεσιών, όπως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προγράμματα περιήγησης ιστού και καταστήματα εφαρμογών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ