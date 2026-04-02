Ισχυρή κυπριακή παρουσία στη Γ’ φάση του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας

Τρεις ομάδες από την Κύπρο συγκαταλέγονται στις δέκα που προκρίθηκαν στη Γ’ φάση του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του NBG Business Seeds αναδεικνύοντας τη δυναμική και την εξωστρέφεια του κυπριακού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Έμφαση στην Κύπρο και το οικοσύστημα

«Η παρουσία τριών κυπριακών ομάδων στην τελική δεκάδα επιβεβαιώνει την ενίσχυση ενός ώριμου οικοσυστήματος που συνδέει την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και προάγει λύσεις με διεθνή προοπτική σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη η υγεία και η βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε ο πρεσβευτής του προγράμματος NBG Business Seeds στην Κύπρο, κ. Φάνος Πηλακούρης.

Δυναμική του Διαγωνισμού και διεθνής διάσταση

Ο φετινός Διαγωνισμός συγκεντρώνει προτάσεις υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα την Κύπρο και την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση με σαφή έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ομάδες που προκρίθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων από το fintech και την υγεία μέχρι το περιβάλλον και τον τουρισμό αποτυπώνοντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες καινοτόμων λύσεων να δημιουργήσουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Δείτε αναλυτικά εδώ τις ομάδες που προκρίθηκαν.

Κυπριακές καινοτομίες που ξεχωρίζουν

Το MammoCheck αποτελεί μια καινοτόμο λύση στον τομέα της υγείας που φέρνει τον προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού πιο κοντά στην καθημερινότητα των γυναικών ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Μέσω φορητής ιατρικής συσκευής συμβατής με κινητά τηλέφωνα και με τη χρήση θερμικής απεικόνισης και τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει άμεσα αποτελέσματα χωρίς πόνο ακτινοβολία ή επαφή. Η πρόταση έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην έγκαιρη διάγνωση ιδιαίτερα για γυναίκες κάτω των 45 ετών ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης και αποτελεσματικής θεραπείας.

Η Placy AI δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate προσφέροντας μια προηγμένη πλατφόρμα αυτοματοποίησης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης πελατών. Μέσα από πολυγλωσσικούς ψηφιακούς βοηθούς για chat και φωνή διαθέσιμους σε εικοσιτετράωρη βάση επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε ενδιαφερόμενους αγοραστές και την αυτόματη ενημέρωση των CRM συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει ένα διαχρονικό πρόβλημα της αγοράς ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μετατρέποντας το CRM σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργαλείο.

Το VELO της NEEMALabs αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση στον τομέα της βιώσιμης μόδας αξιοποιώντας αγροτικά υπολείμματα φραγκοσυκιάς για την παραγωγή ενός φυτικής προέλευσης υλικού. Η λύση αυτή δίνει απάντηση στην ανάγκη αντικατάστασης τόσο του συμβατικού δέρματος όσο και των συνθετικών εναλλακτικών που βασίζονται σε πλαστικά προσφέροντας ένα υλικό με αντοχή ευκαμψία και αισθητική κατάλληλη για τη βιομηχανία μόδας. Παράλληλα ενισχύει την κυκλική οικονομία και την αξιοποίηση τοπικών πόρων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

NBG Business Seeds

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στήριξης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από τη διαδικασία του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση εξειδικευμένων στελεχών ευκαιρίες δικτύωσης και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με διεθνή προοπτική.