Εγκρίθηκε από Επιτροπή Ευρωκοινοβουλίου η συμφωνία για νέους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (EMPL) ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία με τα κράτη μέλη για την επικαιροποίηση των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με 47 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση για εργαζόμενους της ΕΕ που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, ενώ, παράλληλα, επιδιώκουν τη δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων μεταξύ των χωρών.

Εφόσον εγκριθεί επίσημα από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η συμφωνία θα εισαγάγει σαφέστερα κριτήρια για τον καθορισμό της χώρας της οποίας η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζεται. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό σφαλμάτων ή καταχρηστικών πρακτικών, όπως οι λεγόμενες «εταιρείες-γραμματοκιβώτια».

Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα ανεργίας, η συμφωνία διευκρινίζει ότι λαμβάνονται υπόψη περίοδοι εργασίας, αυτοαπασχόλησης ή ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά κράτη μέλη. Υπεύθυνο για την καταβολή των παροχών θα είναι το κράτος στο οποίο το άτομο εργάστηκε ή ήταν ασφαλισμένο τελευταίο, εφόσον παρέμεινε ενεργό εκεί για τουλάχιστον έναν συνεχόμενο μήνα. Τα άτομα που μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για αναζήτηση εργασίας θα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για έξι μήνες από τη χώρα προέλευσής τους, με δυνατότητα παράτασης.

Όπως αναφέρεται, για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, προβλέπεται ότι εάν έχουν εργαστεί ή ασφαλιστεί για τουλάχιστον 22 συνεχόμενες εβδομάδες σε ένα κράτος μέλος, τότε αυτό θα είναι υπεύθυνο για την καταβολή των παροχών ανεργίας.

Στον τομέα των οικογενειακών επιδομάτων, οι νέοι κανόνες διευκρινίζουν τη διάκριση μεταξύ χρηματικών παροχών που αναπληρώνουν εισόδημα λόγω ανατροφής παιδιού και άλλων οικογενειακών παροχών, με στόχο την πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των γονέων.

Παράλληλα, εισάγονται σαφέστερες ρυθμίσεις για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, με νέο ορισμό και κατάλογο καλυπτόμενων παροχών, ενισχύοντας τη νομική βεβαιότητα για δικαιούχους και παρόχους.

Σε ό,τι αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους, προβλέπεται ότι όσοι εργάζονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ για έως 24 μήνες θα παραμένουν ασφαλισμένοι στη χώρα προέλευσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την απόσπαση. Εισάγεται επίσης υποχρεωτικό σύστημα προγενέστερης κοινοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές, με ορισμένες εξαιρέσεις για σύντομες δραστηριότητες.

Για εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι επικαιροποιημένοι κανόνες παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η λήψη βασικών αποφάσεων και η δημιουργία κύκλου εργασιών.

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι οι οικονομικά μη ενεργοί πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας στη χώρα υποδοχής, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Η εισηγήτρια του φακέλου, Γκαμπριέλε Μπίσοφ, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς σαφέστερους και δικαιότερους κανόνες για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ