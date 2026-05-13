Συμβούλιο ΕΕ - ΕΚ συμφώνησαν για προστασία ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακές υποθέσεις

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την Κυπριακή Προεδρία, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για νέους κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία αφορά ενήλικες που χρειάζονται υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, όπως άτομα με ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, μεταξύ αυτών και η νόσος Αλτσχάιμερ, και προβλέπει ενισχυμένες εγγυήσεις σε ζητήματα όπως η διαχείριση περιουσίας, η ιατρική περίθαλψη και η μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος.

Σε δήλωσή του μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε ότι οι ευάλωτοι άνθρωποι αξίζουν αξιοπρέπεια και αυτονομία ανεξαρτήτως του πού μετακινούνται εντός της ΕΕ. «Η συμφωνία καθιερώνει απλές αρχές: ότι οι ενήλικες που χρειάζονται προστασία πρέπει να έχουν νομική βεβαιότητα και ότι οι επιλογές τους πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστές οπουδήποτε βρίσκονται εντός της Ένωσής μας», σημείωσε.

Ο νέος κανονισμός εναρμονίζει σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο της ΕΕ με τους κανόνες της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία των Ενηλίκων και καθορίζει ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο σε διασυνοριακές υποθέσεις, ποιό δίκαιο εφαρμόζεται, καθώς και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης μέτρων προστασίας ή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η αυτόματη αναγνώριση μέτρων προστασίας μεταξύ κρατών μελών, με περιορισμένες εξαιρέσεις, ενώ εισάγεται και νέο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υποστήριξης και εκπροσώπησης, το οποίο θα διευκολύνει τους εκπροσώπους ευάλωτων ενηλίκων να αποδεικνύουν τις εξουσίες τους σε άλλα κράτη μέλη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αποφάσεις για την τοποθέτηση ενηλίκων σε δομές φροντίδας σε άλλο κράτος μέλος, με το κείμενο να προβλέπει ότι οι αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον, τη βούληση και τις προτιμήσεις του προσώπου.

Μετά την οριστικοποίηση του κειμένου και την επίσημη έγκρισή του από τους συννομοθέτες, η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ η εφαρμογή των μέτρων θα ξεκινήσει σταδιακά δύο χρόνια αργότερα.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ