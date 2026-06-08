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Νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για τη ναυσιπλοΐα και τις απειλές στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, το ιρανικό ναυτικό σώμα έχει επιβάλει σύστημα διοδίων, απαιτώντας από τα διερχόμενα πλοία να υποβάλλουν στοιχεία ταυτότητας, πληροφορίες για το φορτίο και τον προορισμό τους.

Νέα περιοριστικά μέτρα κατά δύο φυσικών προσώπων και μίας οντότητας ενέκρινε τη Δευτέρα το Συμβούλιο της ΕΕ, στο πλαίσιο του διευρυμένου καθεστώτος κυρώσεων που στοχεύει όσους εμπλέκονται σε ενέργειες και πολιτικές του Ιράν οι οποίες απειλούν ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θίγουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα διέλευσης και αβλαβούς ναυσιπλοΐας μέσω διεθνών θαλάσσιων στενών. Η ΕΕ συμπεριέλαβε στη λίστα κυρώσεων τη Διοίκηση της Επαρχίας Χορμοζγκάν του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC Navy), η οποία φέρεται να έχει αναλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. 

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, το ιρανικό ναυτικό σώμα έχει επιβάλει σύστημα διοδίων, απαιτώντας από τα διερχόμενα πλοία να υποβάλλουν στοιχεία ταυτότητας, πληροφορίες για το φορτίο και τον προορισμό τους. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται στη διοίκηση της Χορμοζγκάν, η οποία αποφασίζει ποια πλοία θα λάβουν άδεια διέλευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έπειτα από την καταβολή τέλους.

Επιπλέον, στη λίστα κυρώσεων εντάσσονται οι Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ και Χαμίντ Χοσεϊνί, με την κατηγορία ότι υποστήριξαν πολιτικές που παρεμποδίζουν τη νόμιμη διέλευση και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής διοικητής Πολιτικών Υποθέσεων του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και εκπρόσωπος του σώματος, κατηγορείται ότι υποστηρίζει την εφαρμογή του συστήματος διοδίων και έχει απειλήσει με χρήση πυραύλων ή drones κατά πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Χοσεϊνί, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν και μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της χώρας, κατηγορείται ότι προωθεί την πολιτική υποβολής στοιχείων, αξιολόγησης και καταβολής τελών διέλευσης προς τις ιρανικές αρχές ως προϋπόθεση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Με τις νέες προσθήκες, τα ευρωπαϊκά περιοριστικά μέτρα αφορούν πλέον συνολικά 26 φυσικά και 27 νομικά πρόσωπα από διάφορες χώρες. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων προς τα καταχωρισμένα πρόσωπα και οντότητες, καθώς και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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