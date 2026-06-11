Financial Times: Γαλλία και Γερμανία εξετάζουν περιορισμό των εξουσιών της Κάγια Κάλας στη διπλωματία της ΕΕ

Η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για μια μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια, ώστε να βελτιώσουν την απάντηση του συνασπισμού σε γεωπολιτικές κρίσεις, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξουσιών από την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της (EEAS), που έχει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, και να τις επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφέρουν οι Financial Times επικαλούμενοι πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις συζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ