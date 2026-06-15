Αλλαγές στους κανόνες Ολομέλειας ΕΚ ανακοίνωσε η Μέτσολα

Αλλαγές στους κανόνες διαδικασίας της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας, στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Μέτσολα «άνοιξε τη σύνοδο υπενθυμίζοντας στους βουλευτές ότι, όπως συμφωνήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 21 Μαΐου, ορισμένα καινοτόμα μέτρα θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου για τη βελτίωση των εργασιών της ολομέλειας. Στόχος ήταν να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία, βελτιωμένη προσβασιμότητα στις συζητήσεις και καλύτερη οργάνωση του έργου των βουλευτών», σημειώνεται.

Η Πρόεδρος του ΕΚ ανέφερε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ιουνίου θα υπάρχει σαφής ώρα έναρξης και λήξης για κάθε συζήτηση, ώστε να διασφαλίζεται η προβλεψιμότητα τόσο για τους βουλευτές όσο και για τους πολίτες.

Σημείωσε, ακόμη, ότι οι συνεδριάσεις θα λήγουν τη Δευτέρα στις 20:30, και την Τρίτη και την Τετάρτη στις 19:00, και την Πέμπτη στις 16:00, ώστε να επιτρέπεται στους βουλευτές να παρακολουθούν άλλες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις.

Η κ. Μέτσολα είπε ότι θα δίδονται ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για να απαντά στις παρεμβάσεις των Βουλευτών, προσθέτοντας ότι θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες «μπλε κάρτας» (για αυθόρμητη υποβολή ερωτήσεων ή αντίδραση σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων).

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ευρωβουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν αμέσως σε σύντομες προσωπικές δηλώσεις για να αντικρούσουν τις παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με αυτούς.

Στην Ολομέλεια του Ιουνίου θα διεξαχθεί μια συνεδρίαση ελέγχου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη στις 15:00 (τοπική ώρα), ανέφερε η κ. Μέτσολα, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η νέα ειδική μορφή που χρησιμοποιείται για τις βασικές συζητήσεις (χωρίς προκαθορισμένη σειρά ομιλητών).

Η Πρόεδρος του ΕΚ ανέφερε, ακόμη, ότι ένα τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και λήξης κάθε συζήτησης θα διατίθεται εφεξής την Παρασκευή πριν από κάθε σύνοδο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ