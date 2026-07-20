Ευρωπαϊκή κάρτα ηλικιωμένων και συνταξιούχων στα σκαριά: Πώς θα λειτουργεί η διασυνοριακή αναγνώριση και τα προνόμια

Τη δυνατότητα δημιουργίας προαιρετικής ευρωπαϊκής κάρτας ηλικιωμένων ή συνταξιούχων, ως εργαλείου για τη διασυνοριακή αναγνώριση του καθεστώτος ηλικιωμένων στην ΕΕ, εξετάζει ενημερωτικό σημείωμα που ζητήθηκε από την Επιτροπή Αναφορών (PETI).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, μία τέτοια κάρτα θα μπορούσε να στηρίξει την κινητικότητα, τη συμμετοχή και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα εντασσόταν σε ευρύτερη πολιτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και την προώθηση περιβαλλόντων φιλικών προς όλες τις ηλικίες στην ΕΕ.

Το σημείωμα εξετάζει το θέμα από την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιολογεί διαφορετικές επιλογές σχεδιασμού, ιδίως ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Όπως αναφέρεται, ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει ραγδαία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για την κοινωνική πολιτική, αλλά και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στο άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα των ηλικιωμένων να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο ηλικιακός ρατσισμός και οι διακρίσεις λόγω ηλικίας παραμένουν πρόκληση και περιορίζουν την πλήρη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία.

Κενό στη διασυνοριακή αναγνώριση

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, ένα από τα πεδία όπου το πρόβλημα αναδεικνύεται πιο συγκεκριμένα είναι η διασυνοριακή κινητικότητα.

Σχεδόν 49 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας 65 ετών και άνω συμμετείχαν στον τουρισμό το 2024, ωστόσο κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε άλλα κράτη μέλη, οι ηλικιωμένοι διαπιστώνουν συχνά ότι το καθεστώς τους ως ηλικιωμένων ή συνταξιούχων, καθώς και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό, δεν αναγνωρίζονται.

Ως παράδειγμα αναφέρεται αναφορά Γερμανού συνταξιούχου, στον οποίο αρνήθηκαν μειωμένο εισιτήριο σε πολιτιστική εκδήλωση στην Ισπανία, επειδή η εθνική του κάρτα συνταξιούχου δεν έγινε δεκτή.

Το σημείωμα αναφέρει ότι σήμερα δεν υπάρχει πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ που να επιτρέπει στους ηλικιωμένους να αποδεικνύουν το καθεστώς τους και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με ίσους όρους σε όλα τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα, η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας μπορεί να καθίσταται στην πράξη λιγότερο ουσιαστική για ένα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι νέοι, οι ηλικιωμένοι δεν διαθέτουν αντίστοιχο εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αναγνώρισης.

Παράλληλα, το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει ότι μία από τις βασικές προκλήσεις για μια πιθανή ευρωπαϊκή κάρτα ηλικιωμένων ή συνταξιούχων αφορά τον ορισμό του ποιος θεωρείται ηλικιωμένος.

Σύμφωνα με το κείμενο, ούτε η ΕΕ ούτε το διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχουν σήμερα έναν καθολικά αποδεκτό ορισμό των ηλικιωμένων. Αντίθετα, τα ηλικιακά όρια και τα κριτήρια αναγνώρισης διαφοροποιούνται μεταξύ κρατών και νομικών συστημάτων.

Το σημείωμα εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων περιφερειακών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν κυρίως χρονολογικά όρια ηλικίας, όπως το όριο των 60 ετών. Ωστόσο, τονίζει ότι η γήρανση αποτελεί πολυδιάστατη διαδικασία και δεν μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως μέσω ενός μόνο ηλικιακού ορίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, η οποία συνδέει τη μεγαλύτερη ηλικία με εμπόδια στην πλήρη απόλαυση δικαιωμάτων και στην αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία.

Πιθανή πορεία δράσης σε επίπεδο ΕΕ

Στα συμπεράσματα του ενημερωτικού σημειώματος αναφέρεται ότι προηγούμενες προσπάθειες για την εισαγωγή κάρτας ηλικιωμένων ή συνταξιούχων της ΕΕ δεν ήταν επιτυχείς, κυρίως λόγω της ευαισθησίας των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Το σημείωμα αναφέρει ότι η σύνδεση μίας τέτοιας πρωτοβουλίας με τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα συνέχιζε να δημιουργεί νομικές και πρακτικές προκλήσεις. Αντίθετα, η αποσύνδεση της επιλεξιμότητας από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και η στήριξή της σε πιο συμπεριληπτικά κριτήρια, όπως η ηλικία και η διαμονή, θα μπορούσε να προσφέρει πιο εφικτή πορεία για δράση σε επίπεδο ΕΕ, με σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, μία κάρτα ηλικιωμένων της ΕΕ θα μπορούσε να δώσει πρακτική απάντηση στο υφιστάμενο κενό, διευκολύνοντας την αναγνώριση και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες πέραν των συνόρων.

Εάν σχεδιαστεί με συμπεριληπτικό και προσβάσιμο τρόπο, σημειώνεται, η κάρτα θα μπορούσε να στηρίξει τους ηλικιωμένους ώστε να παραμένουν ενεργοί, κινητικοί και κοινωνικά ενταγμένοι, μεταξύ άλλων μέσω πληρέστερης πρόσβασης σε πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες στα κράτη μέλη.

Το σημείωμα καταλήγει ότι η ευρωπαϊκή κάρτα ηλικιωμένων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτόνομη λύση, αλλά πιθανό στοιχείο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ένταξης των ηλικιωμένων στην ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ