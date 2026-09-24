Στο Υπουργικό τις επόμενες ημέρες η πρόταση για το εισόδημα από μερίσματα

Πρόταση για τη μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα αναμένεται να εξετάσει το Υπουργικό Συμβούλιο εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα.

Ο κ. Μουσιούττας μιλούσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις συζητήσεις σχετικά με τη μεταχείριση των εισοδημάτων από μερίσματα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, επιβεβαίωσε ότι στις εισηγήσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

«Όντως μέσα στις εισηγήσεις που συζητούνται υπάρχει μια πρόνοια για μερίσματα. Δεν είναι τελικό»

Ο Υπουργός κάλεσε παράλληλα να μην εξαχθούν συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις της πρόνοιας, είπε ότι θα πρέπει να εξετάζεται η συνολική εικόνα. Πρόσθεσε πως, αν διαπιστωθεί ότι κάτι χρειάζεται διόρθωση, το Υπουργείο είναι ανοικτό να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές.

Ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εξετάσει την πρόταση και αναμένεται να το πράξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε, όπως είπε, πρόκειται για εισηγήσεις και προτάσεις, ενώ μετά την εξέτασή τους θα υπάρχει η επίσημη καταγεγραμμένη θέση της Κυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι, βάσει των προτάσεων του Υπουργείου, «όλες οι συντάξεις θα αυξηθούν, κανένας δεν θα πάρει λιγότερα». Πρόσθεσε ότι θα αυξηθεί και το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου.

Τόνισε ακόμη ότι στόχος είναι να διατηρηθούν τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σε ερώτηση για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο ποσό ή όριο για τα μερίσματα, ο Υπουργός είπε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αριθμούς. Σημείωσε ότι το θέμα εξακολουθεί να συζητείται και πως οι σχετικές πρόνοιες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

«Το τελικό περιεχόμενο θα το ξέρουμε με την κατάθεση του νομοθετήματος εντός των επόμενων ημερών. Ας κάνουμε λίγη υπομονή»

Πηγή: ΚΥΠΕ